“Mỹ nữ nghìn năm” Hashimoto Kanna tháng 5 chia tay, tháng 7 rộ tin kết hôn?

Chỉ hơn hai tháng sau tin đồn chia tay bạn trai, “mỹ nữ nghìn năm có một” Hashimoto Kanna lại rộ tin chuẩn bị kết hôn. Công ty quản lý của cô đã lên tiếng.

Mới đây, tạp chí Josei Seven của Nhật đưa tin “mỹ nữ nghìn năm có một” Hashimoto Kanna (26 tuổi) và nam diễn viên Nakagawa Taishi (27 tuổi) đang chuẩn bị cho đám cưới, bao gồm cả việc ra mắt gia đình hai bên. Hiện tại, cả hai đang sống chung trong một căn hộ mà Hashimoto Kanna đã mua. Thông tin cũng được tiết lộ rằng khi “nhà trai” cầu hôn, Hashimoto Kanna đã đồng ý trong nước mắt vì xúc động.

Thông tin này khiến nhiều netizen ngạc nhiên. Bởi vào tháng 5 năm nay, trang tin ở Nhật đưa tin rằng cả hai đã chia tay. Hashimoto Kanna được cho là đã giữ khoảng cách với bạn trai bởi muốn tập trung hơn cho sự nghiệp.

Về phía Nakagawa Taishi, đầu tháng 3/2025, nam diễn viên được cho là đã tham dự một buổi tiệc rượu với những người bạn trong ngành giải trí, với tính chất như một buổi hẹn hò nhóm.

Tuy nhiên, với tin đồn kết hôn vừa nổ ra, có vẻ như mối quan hệ của cả hai không hề đổ vỡ mà ngược lại đang diễn ra tốt đẹp, thậm chí là sẵn sàng tiến tới một cột mốc mới.

Công ty quản lý của Hashimoto Kanna đã phản hồi với báo chí Nhật Bản rằng họ sẽ không trả lời những câu hỏi về chuyện riêng tư của nghệ sĩ. Họ còn nói thêm: “Hiện tại chúng tôi không có gì đặc biệt để thông báo”. Tuy không xác nhận nhưng với việc không phủ nhận tin đồn kết hôn, nhiều netizen càng tin rằng quả thực ngày Hashimoto Kanna lên xe hoa đang đến rất gần.

Hashimoto Kanna và Nakagawa Taishi đóng chung lần đầu tiên trong phim Black Night Parade (2022), và bị phát hiện hẹn hò cũng trong năm đó. Cả hai được khen là một cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” của showbiz Nhật Bản bởi vừa đẹp đôi, trẻ trung, tài năng lại chăm chỉ. Một nguồn tin trong ngành giải trí xứ hoa anh đào tiết lộ rằng cả hai đều có chung sở thích, trong đó có nuôi chó. Ngay từ sớm, cả hai đã rất thân thiết, thậm chí còn để hai chú chó cưng ở nhà với nhau khi họ đi công tác xa nhà trong một thời gian dài.

Trước khi tin đồn chia tay nổ ra vào đầu năm 2025, Hashimoto Kanna và Nakagawa Taishi được cho là đang ở trong giai đoạn rất ngọt ngào. Năm 2024 là một năm bận rộn đối với Hashimoto Kanna với nhiều dự án. Cô ghi hình cho bộ phim dài tập buổi sáng Omusubi, ở lại London (Anh) một thời gian dài để chuẩn bị cho vở kịch Spirited Away mà cô thủ vai chính, sau đó quay phim điện ảnh Kingdom.

Năm đó, Nakagawa Taishi cũng rất bận rộn khi tham gia bộ phim truyền hình Eye Love You và biểu diễn trên sân khấu. Nhưng anh vẫn dành thời gian để hỗ trợ bạn gái khi nghe lịch trình "không tưởng" của cô. Tạp chí Shukan Bunshun đưa tin Nakagawa Taishi đã đi một chặng đường dài, đến một địa điểm cách nơi ghi hình Kingdom không xa, và đưa Kanna đi hẹn hò, cho cô một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 2007, cho đến nay Hashimoto Kanna vẫn duy trì được sức hút và sự nổi tiếng, thậm chí ngày càng phát triển và khẳng định vị trí của mình trên bản đồ showbiz Nhật Bản. Trước đây, cô từng là thành viên của nhóm nhạc nữ thần tượng Rev. from DVL. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp solo với nhiều hoạt động phim ảnh, ngoài ra còn có sân khấu kịch. Một số phim nổi bật của Hashimoto Kanna có thể kể đến: Gintama, Kingdom, Cặp Bài Trùng, Kaguya-sama: Love is War, Kissing The Ring Finger…

Về phía “nhà trai”, Nakagawa Taishi cũng là một gương mặt diễn viên nổi bật tại Nhật Bản. Anh đóng phim từ khi còn nhỏ, khi trưởng thành tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều vai chính lẫn phụ trong nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình: ReLIFE, Kakegurui 2, Eye Love You…