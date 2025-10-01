Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ nói 'chuẩn bị cho chiến tranh', Nga lên tiếng

Minh Hạnh

TPO - Được hỏi về phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth rằng nước này phải chuẩn bị cho chiến tranh để đảm bảo hòa bình, Điện Kremlin cho biết Nga cũng đang nỗ lực tăng cường lực lượng vũ trang.

jwqd2n7iyfoz7kpslmuolivste.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi cũng muốn tăng cường lực lượng vũ trang bằng mọi cách có thể. Nhưng chúng tôi vẫn ủng hộ hòa bình và sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề, bao gồm cả cuộc khủng hoảng Ukraine, thông qua đàm phán ngoại giao và tiếp xúc chính trị”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 1/10.

Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth đã có bài phát biểu đáng chú ý trong cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao nhất của nước này hôm 30/9.

“Từ thời điểm này trở đi, nhiệm vụ duy nhất của Bộ Chiến tranh là chiến đấu. Hãy chuẩn bị cho chiến tranh và chuẩn bị chiến thắng. Hãy kiên quyết và không khoan nhượng. Không phải vì chúng ta muốn chiến tranh. Không ai ở đây muốn chiến tranh. Mà là vì chúng ta yêu hòa bình”, ông Hegseth nói.

Cũng tại sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã điều động “một hoặc hai tàu ngầm” đến sát bờ biển Nga.

Đáp lại tuyên bố này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết: “Ông Trump lại một lần nữa nói về những chiếc tàu ngầm mà ông đã điều đến bờ biển Nga, lưu ý rằng chúng “hoàn toàn không thể bị phát hiện”. Đúng là thật khó để tìm thấy một con mèo đen trong phòng tối, đặc biệt là khi không có con mèo nào cả”.

Minh Hạnh
Reuters
