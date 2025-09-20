Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ nam xuất hiện trong cả Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không: Vai nhỏ nhưng quan trọng

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Có lẽ không nhiều người nhận ra nam diễn viên này tham gia cả hai bom tấn gây chú ý nhất hiện nay là Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không. Tuy không phải vai chính, nhưng cả hai vai này đều có vai trò quan trọng trong phim.

Sau khi Mưa Đỏ trở thành hiện tượng với hàng loạt kỷ lục phòng vé Việt, Tử Chiến Trên Không đã ra rạp khiến khán giả thêm nức lòng vì điện ảnh Việt có thêm một bộ phim xuất sắc. Nếu như Mưa Đỏ lấy nước mắt khán giả trước 81 ngày đêm các chiến sĩ trải qua mưa bom bão đạn bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, bảo vệ đất nước thì Tử Chiến Trên Không lại là một cuộc chiến nghẹt thở khác, diễn ra trong một không gian hẹp nhưng không kém phần nguy hiểm để bảo vệ người dân cũng như vùng trời đất nước.

muado20.jpg
54680169812214193045087904788465.jpg
Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không là hai bom tấn phim Việt ăn khách nhất lúc này

Cả hai phim đều có kinh phí lớn, được đầu tư chỉn chu từ kịch bản, diễn viên đến kỹ xảo, đều đang có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng phòng vé. Thêm một điểm trùng hợp nữa, Mưa Đỏ cũng như Tử Chiến Trên Không đều có dàn diễn viên mỹ nam đông đảo, mỗi người có sức hút riêng và Hiếu Nguyễn được chú ý vì xuất hiện trong cả hai phim.

hieu-nguyen-9.jpg
hieu-nguyen-10.jpg
Nhân vật chỉ huy Thành gan dạ suốt cuộc chiến

Xem phim Mưa Đỏ, các thành viên tiểu đội 1 là trung tâm, được khán giả yêu thích nhưng nhân vật chỉ huy Trần Thành cũng có nhiều chi tiết ấn tượng. Người chỉ huy dũng cảm, tài trí, lúc nào cũng lăn xả đồng hành với các chiến sĩ xông pha ngoài chiến trận. Chỉ huy Thành xuất hiện xuyên suốt phim, vì thế Hiếu Nguyễn cũng được khán giả nhớ tới.

hieu-nguyen-1.jpg
Sang Tử Chiến Trên Không, Hiếu Nguyễn xuất hiện và biến mất ngay đầu phim

Sang đến Tử Chiến Trên Không, Hiếu Nguyễn lộ diện ngay đầu phim, là cơ trưởng của chuyến bay bị không tặc tấn công năm 1977. Bọn cướp đã ép cơ trưởng phải bay ra nước ngoài theo yêu cầu của chúng, và sau đó ngành hàng không non trẻ của Việt Nam đã phải thay đổi theo hướng luôn luôn cảnh giác trước những vị khách khả nghi, có thêm cảnh vệ trên những chuyến bay.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hiếu Nguyễn #Mưa Đỏ #Tử Chiến Trên Không #diễn viên Hiếu Nguyễn

