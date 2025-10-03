Mỹ đàm phán để mua công nghệ chiến trường vượt trội của Ukraine

TPO - Một nhóm chuyên gia Ukraine đang có mặt ở Washington để trao đổi về thỏa thuận mang tính bước ngoặt. Theo đó, Kiev sẽ bán công nghệ máy bay không người lái (UAV) đã qua thử nghiệm trên chiến trường cho Mỹ để nhận tiền bản quyền hoặc các hình thức bồi thường khác, Wall Street Journal dẫn lời quan chức hai bên cho biết.

Lính Ukraine phóng UAV ở Kharkiv ngày 24/9. (Ảnh: AP)

Thỏa thuận này - được Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky ủng hộ - sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong hợp tác an ninh giữa Washington và Kiev.

Quân đội Ukraine nhận vũ khí của Mỹ trong mấy năm qua, gần đây nhất là theo thỏa thuận mà chính quyền Tổng thống Trump bán vũ khí cho các quốc gia châu Âu để cung cấp cho Kiev.

Theo thỏa thuận mới, Ukraine sẽ bán cho Mỹ công nghệ và kinh nghiệm thực tế sâu rộng của mình trong việc sản xuất và sử dụng máy bay không người lái trên chiến trường.

Nhóm chuyên gia Ukraine, do Thứ trưởng Quốc phòng Sergiy Boyev dẫn đầu, bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài nhiều ngày với quan chức Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ từ hôm 3/9.

Một quan chức Chính phủ Mỹ cho biết, thỏa thuận này có thể trị giá hàng tỷ đô la, sẽ mất nhiều tháng để hoàn tất chi tiết.

Các công ty Mỹ sản xuất một số loại máy bay không người lái hiện đại, nhưng Ukraine đang dẫn đầu về sản xuất hàng loạt máy bay không người lái giá rẻ, chứng minh hiệu quả trên chiến trường.

"Thực tế là chúng tôi cần công nghệ máy bay không người lái của Ukraine”, ông William McNulty, đối tác của quỹ đầu tư mạo hiểm UA1, cho biết. Quỹ này đã đầu tư vào 8 công ty quốc phòng của Ukraine.

Thỏa thuận tiềm năng này còn mang ý nghĩa chính trị khi Kiev muốn củng cố mối quan hệ với nhà lãnh đạo thất thường của Mỹ. Ông Trump ngày càng thất vọng khi Nga tiếp tục tăng cường tấn công Ukraine và không chấp nhận đề xuất của Nhà Trắng về đàm phán giải pháp hòa bình. Thỏa thuận như vậy cũng sẽ mở ra cánh cửa hợp tác nhiều hơn giữa Mỹ và Ukraine.

Thỏa thuận về máy bay không người lái đang nổi lên như một phần của gói "siêu thỏa thuận" mà trong đó Ukraine dự kiến sẽ mua hàng chục tỷ đô la vũ khí từ Mỹ. Ukraine hy vọng thỏa thuận này sẽ bao gồm tên lửa tầm xa, để họ có thể tăng cường sức mạnh tấn công chống lại Nga.

Yếu tố chi phí

Cuộc xung đột Ukraine đang định hình lại cách thức các quốc gia hoạch định chiến tranh. Nhiều chính phủ, nhà đầu tư và công ty ở châu Âu đã và đang tìm cách nhanh chóng tận dụng công nghệ máy bay không người lái của Ukraine.

Bất kỳ thỏa thuận nào về công nghệ máy bay không người lái cũng sẽ liên quan đến việc tiếp cận công nghệ và hệ thống của các công ty máy bay không người lái tư nhân Ukraine. Nước này hiện có hơn 300 công ty sản xuất máy bay không người lái.

Việc sử dụng rộng rãi linh kiện Trung Quốc trong máy bay không người lái của Ukraine cũng có thể sẽ được kiểm soát. Các công ty Mỹ mua máy bay không người lái và công nghệ của Ukraine không thể sử dụng linh kiện của Trung Quốc do yếu tố an ninh và cạnh tranh giữa hai nước.

Ukraine sử dụng máy bay không người lái ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột với Nga, nhằm gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng đối phương đông hơn và được trang bị tốt hơn.

Kể từ đó, quốc gia này đi tiên phong trong việc sử dụng máy bay không người lái giá rẻ, thiết bị không người lái trên biển và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực này, cùng nhiều cải tiến khác.

Ukraine sản xuất hơn 2 triệu máy bay không người lái trong năm 2024.

Ukraine có thể sản xuất máy bay không người lái với chi phí chỉ bằng 20%- 30% so với các nhà sản xuất phương Tây. Giới phân tích cho rằng đây chính là điều mà phương Tây đang cần.