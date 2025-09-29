Mưa lũ chia cắt các xã miền núi Thanh Hóa, nhiều người mắc kẹt được ứng cứu

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 10, từ đêm 28/9 đến ngày 29/9, toàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Mực nước trên các sông, suối dâng nhanh, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt, cô lập các khu vực.

Chiều 29/9, nhiều khu vực tại tỉnh Thanh Hóa vẫn mưa lớn sau bão số 10 (bão Bualoi). Mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao, gây ngập lụt, sạt lở đất nhiều địa phương miền núi tỉnh này.

Mưa lũ gây ngập sâu tại xã Hồi Xuân.

Tại xã Nam Xuân, mực nước sông Luồng dâng cao làm ngập 2 điểm trên tuyến Quốc lộ 15C khiến người và phương tiện không thể lưu thông. Trên các tuyến đường vào các bản cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, hiện tại một số bản đang bị cô lập, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ở xã Điền Lư, tính đến trưa 29/9, nhiều điểm tràn bị ngập, cây xanh gãy đổ, mất điện cục bộ. Công an xã đã thành lập 5 tổ công tác, huy động 100% quân số tham gia hỗ trợ người dân phòng tránh và ứng phó với mưa bão; tổ chức hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát giao thông tại các điểm ngập, giúp dân di dời tài sản và dọn dẹp cây gãy đổ.

Nhiều xã miền núi Thanh Hóa bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất.

Hiện Công an xã đã vận động di dời 32 hộ có nguy cơ sạt lở; đưa 25 hộ, 64 nhân khẩu bị cô lập đến nơi an toàn; hỗ trợ di dời 22 hộ bị ngập úng. Có 6 người dân bị cô lập được công an ứng cứu kịp thời.

Một số đoạn trên Quốc lộ 217, đường liên xã, liên thôn đã bị chia cắt do nước dâng cao, Công an xã đã cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng an ninh trật tự trực tại các điểm xung yếu.

Tại xã Quan Sơn, mưa lớn làm ngập 4 cầu tràn, gây hở hàm ếch 1 cầu cứng, sạt lở 8 điểm. Lãnh đạo địa phương cho biết chính quyền cùng công an xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 18 hộ, 75 nhân khẩu có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Các trường học và trạm xá trên địa bàn hiện vẫn đảm bảo an toàn.

Lực lượng công an ứng cứu người mắc kẹt trong lũ ở xã Trường Lâm.

Một số trường hợp người dân bị cô lập do mưa lũ như tại thôn Thông Bái (xã Trường Lâm). Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã huy động xe cứu nạn cứu hộ, xuồng máy đến ứng cứu, đưa 3 người dân (1 người lớn và 2 trẻ nhỏ) ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn.

Cùng ngày, tại xã Ngọc Lặc có 13 người dân mắc kẹt tại trang trại nuôi lợn ở bãi bồi sông Làng Ngòn cũng được lực lượng công an tiếp cận, ứng cứu.

Chính quyền địa phương và lực lượng công an khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng cứu, hỗ trợ người dân.

Kiểm tra việc khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương cần chủ động phương tiện xe tải, thuyền máy, áo phao và chuẩn bị đủ vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng dân quân tự vệ, công an, đoàn viên thanh niên được huy động trực 24/24 để sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng vũ trang Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 29/9, sau khi bão số 10 đổ bộ, gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã đồng loạt ra quân, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định tình hình đời sống và sản xuất.

Clip: Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10.

Lãnh đạo tỉnh cùng Chỉ huy Bộ CHQS Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Xuân Diện.

Theo ghi nhận, bão số 10 khiến nhiều tuyến giao thông ách tắc do cây xanh gãy đổ, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hư hỏng; một số trường học, trụ sở cơ quan bị ảnh hưởng; diện tích hoa màu ngập úng, thiệt hại lớn.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân.

Lực lượng chức năng cùng người dân khắc phục hậu quả sau bão số 10. Ảnh: Xuân Diện.

Tại nhiều xã, lực lượng vũ trang phối hợp cùng địa phương chặt dọn cây cối, thu dọn đất đá sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt. Bộ đội và dân quân tự vệ còn giúp bà con thu hoạch lúa, sửa chữa, lợp lại mái nhà, di chuyển tài sản, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Các lực lượng tiến hành dọn dẹp cây cối gãy, đổ.

Ở các trường học, lực lượng quân sự địa phương phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể thu dọn vệ sinh, sửa chữa phòng học hư hỏng, tạo điều kiện để học sinh sớm trở lại lớp. Các tổ công tác cơ động tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập úng và hỗ trợ di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng triển khai trục vớt tàu đánh cá gặp nạn.

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Đoàn Sinh Hòa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện bản chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ.

Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực hết mình cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.