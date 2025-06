Mưa lớn dồn dập, các hồ chứa vùng núi Bắc Bộ chủ động đón lũ

TPO - Ngày 21/6, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Bộ Công an đã có quyết định phân công đại tá Vũ Thành Thức - Phó Giám đốc phụ trách Công an thành phố Cần Thơ cho đến khi có giám đốc mới.

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định về việc kết thúc biệt phái tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang đối với Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

VEC E vừa thông báo hạn chế 'tốc độ 60km/h' tại một đoạn cầu dài nhất trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thời gian 1 tháng do khe co giãn bị hư hỏng và đảm bảo an toàn.