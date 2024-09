Các thủy điện giảm mạnh xả lũ trong 24 giờ qua

TPO - Sáng 13/9, Bộ Công Thương cho biết, nước về các hồ thủy điện phía Bắc đang giảm dần. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện các công ty thủy điện xác nhận đã giảm mạnh lượng xả trong vòng 24 giờ qua.

Theo Bộ Công Thương, mực nước hồ Thác Bà hiện ở mức 58,97m và đã giảm khoảng 1m so với đỉnh điểm. Hiện lưu lượng đến hồ 1.984m3/s và nhỏ hơn khả năng xả, mực nước hồ đang xuống.

Nước trên sông Thao tại Lào Cai dưới báo động 1 và đang xuống, tại Bảo Hà dưới báo động 1 và đang xuống; tại Yên Bái ở mức 30,42m, trên báo động 1 và đang xuống.

Nước sông Hồng tại Hà Nội là 10,16m, dưới báo động 2 và đang xuống. Hạ lưu sông Hồng tại Hải Dương (Phả Lại mực nước 6,10m), trên báo động 3 và đang xuống. Tại Thái Bình (Quyết Chiến 5,30m), trên báo động và đang xuống. Tại Nam Định (Nam Định 4,94m), trên báo động 3 và đang xuống.

Tại Hà Nam (Phủ Lý 5,21m), trên báo động 3 và đang xuống. Nước sông tại Ninh Bình (Ninh Bình 4,0m), trên báo động 3 và đang xuống trong khi tại Hưng Yên (Hưng Yên 6,99m), dưới báo động 3 và đang xuống.

Sông Cầu tại Thái Nguyên (Chã 10,01m), trên báo động 3 và đang xuống. Bắc Ninh (Đáp Cầu 7,70m), trên báo động 3 và đang xuống.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 12/9, lãnh đạo Công ty Thủy điện Thác Bà cho biết nhà máy vẫn vận hành an toàn, lượng nước về hồ đã giảm, việc kiểm tra đê, đập, máy móc được thực hiện thường xuyên. Hiện các hồ thuỷ điện như Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Tuyên Quang đều đã giảm mạnh lượng xả.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng giám đốc Công ty Thủy điện Thác Bà - cho biết, tình hình hiện đã khả quan hơn so với những ngày qua khi mỗi giờ nước về hồ giảm được 3 cm. Tại thời điểm 17h ngày 12/9, lưu lượng nước về hồ 2.100 m3/s, lượng xả cũng giảm mạnh so với hôm qua, xuống còn 2.778m3/s. Tính về lưu lượng, lượng nước về hồ đã giảm hơn 1.200m3/s so với cùng thời điểm ngày hôm trước. Nhà máy cũng giảm lượng xả tới 386 m3/s so với hôm qua.

Với lượng nước về hồ tiếp tục giảm, mực nước thượng lưu của hồ đã giảm gần nửa mét nước trong vòng 24 giờ qua, còn 59,43 m. Hồ chứa Thác Bà đang thực hiện lệnh mở 3/3 cửa xả theo lệnh chỉ đạo của Bộ NN&PTNT.

“Hiện tại, nếu không có mưa, mỗi 1 giờ mực nước hồ giảm được 3 cm. Trường hợp nếu thượng nguồn có mưa lớn trở lại, lưu lượng về hồ sẽ tăng lên, nước sẽ giảm chậm hơn. Công ty thường xuyên kiểm tra các phụ, các thiết bị, công trình xả để đảm bảo an toàn”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hiện nay hồ thuỷ điện Thác Bà bảo đảm an toàn, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi sát xu thế dòng chảy, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản xả lũ, ứng phó với các tình huống khẩn cấp (nếu có) để bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Vũ Văn Tinh, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay đã có 9 trận lũ đến hồ Thủy điện Tuyên Quang, trong đó có 1 trận lũ đặc biệt lớn, 3 trận lũ lớn, còn lại là lũ nhỏ và vừa. Tổng lượng nước trong trận lũ sau bão số 3 tính đến 9 giờ sáng ngày 11/9 là 1302,8 triệu m3. Công ty đã chấp hành nghiêm túc 10 công điện ra lệnh đóng/mở cửa xả của Bộ NN&PTNT, với lưu lượng xả lớn nhất trong đợt là 5.656 m3/s.

“Từ khi vận hành đến nay, đây là lần đầu tiên hồ Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy. Trước đó tháng 11/2008 hồ Tuyên Quang đã mở 5,5 cửa xả đáy + phát điện tối đa 2 tổ máy xả lũ để đảm bảo an toàn công trình với lưu lượng xả lớn nhất là 3.900 m3/s. Hiện nay, lưu lượng nước về hồ Tuyên Quang đang giảm dần. Trong đợt lũ này, tính đến 9h sáng ngày 11/9, hồ Thủy điện Tuyên Quang đã góp phần cắt lũ với dung tích 305 triệu m3”, ông Tinh cho hay.

Theo số liệu cập nhật trực tuyến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lưu lượng nước về hồ thủy điện Tuyên Quang lúc 17h ngày 12/9 tiếp tục giảm mạnh so với ngày hôm trước đó, xuống còn 1.839 m3/s, hồ duy trì lượng xả ở mức 1.836 m3/s. Như vậy, chỉ sau 1 ngày, lượng nước về hồ đã giảm gần 1.100 m3/s. Nhà máy cũng giảm lượng xả tới hơn 2.000 m3/s so với ngày trước đó. Mực nước thượng lưu của hồ cũng ghi nhận lượng nước từ đầu nguồn về hồ đang giảm nhẹ trong vòng 24 giờ qua, hiện ở mức 117,3 m và dự báo tiếp tục giảm thêm trong những giờ tới. Nhà máy chỉ còn mở 3/8 cửa xả (đã đóng 5 cửa xả trong ngày 10 - 11/9).

Tại thuỷ điện Hòa Bình, lượng nước về hồ cũng giảm, đạt 1.227 m3/s, tổng lượng xả qua nhà máy giảm chỉ còn 1.770 m3/s. Hiện mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình đã tăng thêm nửa mét, ở cao trình 112,34m.

Hồ Sơn La cũng đang đón lưu lượng nước về 3.088 m3/s, lượng nước xả qua nhà máy giảm còn 2.532 m3/s. Các thủy điện ở khu vực Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng đang duy trì lượng xả qua nhà máy lần lượt là 1.652 m3/s, 316 m3/s và 469 m3/s. Hai thuỷ điện lớn ở Bắc Trung Bộ là Trung Sơn và Bản Vẽ đang duy trì lượng xả 1.415 m3/s và 1.446 m3/s.