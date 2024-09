Bộ Công Thương yêu cầu giám sát việc thủy điện xả lũ

TPO - Bộ trưởng Công Thương yêu cầu các sở công thương chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành tại địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra công tác vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện, nhất là các thủy điện có dung tích phòng lũ và các công trình thủy điện có vùng hạ du đang bị ngập lụt.

Công điện yêu cầu các đơn vị phải tăng cường công tác giám sát an toàn, có phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho người, công trình, máy móc, thiết bị và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, phương tiện, vật tư để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với các tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra.

Đặc biệt không cho phép xây dựng lán trại, nhà tạm tại những khu vực có nguy cơ bị lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, vùng trũng thấp. Các đơn vị vi phạm sẽ cương quyết xử lý.

Bộ trưởng Công Thương cũng yêu cầu các sở công thương chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành tại địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra công tác vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện, nhất là các thủy điện có dung tích phòng lũ và các công trình thủy điện có vùng hạ du đang bị ngập lụt.

Các đơn vị kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, nhất là các hồ đập xung yếu, các thủy điện nhỏ hoặc đang thi công, sửa chữa, kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở để cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng được yêu cầu chỉ đạo các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Tuyên Quang, Thác Bà và các công trình thủy điện ở miền Bắc, miền Trung tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa. Các đơn vị phải chủ động, sẵn sàng các phương án khi xuất hiện các tình huống bất thường khi vận hành công trình và hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản cho nhân dân vùng hạ du do lũ gây ra.

"Các thuỷ điện phải tăng cường thông tin cảnh báo, thông báo sớm cho chính quyền địa phương các cấp, nhân dân vùng thượng, hạ lưu trước khi vận hành xả lũ theo quy trình", Bộ trưởng Công Thương yêu cầu.

Ngày 10/9, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương cho biết, hiện có 232 hồ chứa cả các miền thường xuyên cập nhật thông tin, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mực nước các hồ cao. Các hồ quan trọng đặc biệt như Hòa Bình, Thác Bà phải tăng lưu lượng xả tràn để ứng phó hoàn lưu sau bão.

Đáng chú ý, trái ngược với miền Bắc, ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, mực nước các hồ thuỷ điện giảm nhẹ. Ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiều hồ thuỷ điện ở gần mực nước chết.

Theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, hiện khu vực Bắc Bộ đang có 55 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 200m3/s trở lên. Những hồ xả lưu lượng lớn có Bắc Hà (1.772 m3/s); Bắc Mê (2.389 m3/s); Bản Chát (1.966 m3/s); Hòa Bình (6.705 m3/s); Huội Quảng (2.447 m3/s); Lai Châu (2.009 m3/s); Phúc Long (2.704 m3/s); Sơn La (4.724 m3/s); Thác Bà (2.305 m3/s); Tuyên Quang (5.477); Vĩnh Hà (2.383 m3/s).

Ở khu vực Bắc Trung Bộ có 11 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn. Các hồ xả lớn nhất là Bá Thước 1 với 3.004 m3/s; Bá Thước 2 với 3.339 m3/s; Bản Vẽ với 1.215 m3/s; Chi Khê với 1.015 m3/s; Khe Bố với 1.087 m3/s và Trung Sơn với 1.668 m3/s.