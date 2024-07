Thủy điện Hòa Bình đóng thêm 1 cửa xả lũ

TPO - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11h hôm nay (30/7).

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), lúc 8h ngày 30/7, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 102,17m. Lưu lượng nước đến hồ 3.688m3/s, lưu lượng xả 5.437m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11h ngày 30/7.

Bộ trưởng NN&PTNT yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về bộ.

Trước đó, vào các ngày 25 và 29/7, hồ thủy điện Hòa Bình cũng đã đóng 2 cửa xả đáy. Như vậy, sau 11h hôm nay, hồ Hòa Bình còn mở 1 cửa xả đáy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến ngày mai, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-120mm, một số nơi trên 250mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Đặc biệt, trên các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 - 3m, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, và lũ quét ở khu vực miền núi phía Bắc.