TOÀN CẢNH LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ 24: Mưa đỏ lên ngôi, mùa giải 'đúng gu' phòng vé

TP - Sau năm ngày diễn ra từ 21-25/11, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24 khép lại bằng kết quả không nhiều bất ngờ. Mưa đỏ bước thẳng lên vị trí cao nhất giành Bông sen Vàng, trong khi Tử chiến trên không nhận Bông sen Bạc đúng như kỳ vọng của khán giả và giới làm nghề.

Kết quả đẹp lòng người xem

Danh sách 144 tác phẩm đến từ 42 đơn vị tham dự đã tạo nên một bức tranh đa dạng về đề tài, sự thử nghiệm phong cách lẫn sự vững vàng của nhiều nhóm làm phim đang dẫn đầu ngành công nghiệp điện ảnh.

Ở hạng mục phim điện ảnh, 16 ứng cử viên được xem là con số đông và mạnh bậc nhất nhiều năm trở lại đây. Không khó để nhận ra phần lớn trong số đó đều là những bộ phim từng có kết quả thương mại ấn tượng hoặc gây tiếng vang trong giới phê bình. Điều này phản ánh một vòng tròn đáng mừng. Nghĩa là phim Việt Nam đã thực sự tạo ra sức hút đủ lớn tại phòng vé để bước vào một kỳ liên hoan với tâm thế ngang hàng, thay vì đi tìm những ưu ái hay sự thông cảm để bù cho doanh thu còn khiêm tốn.

Mưa đỏ nhận giải Bông sen Vàng.

Trong bối cảnh đó, chiến thắng Bông sen Vàng thuộc về Mưa đỏ được xem như kết quả hợp lý và không gây tranh cãi. Đây là bộ phim vừa thu hút người xem ngoài rạp, vừa chiếm ưu thế về mặt dàn dựng, kịch bản và cảm xúc kể chuyện. Trong hai năm qua, hiếm tác phẩm nào khai thác chiến tranh với nhịp điệu mới mẻ và kỹ thuật xử lý hình ảnh giàu tính điện ảnh như Mưa đỏ. Phim chuyển tải đề tài lớn nhưng không rơi vào lối kể sáo mòn, nhờ vậy chiếm được tình cảm khán giả và tạo nên dư âm dài trong thảo luận của giới làm nghề. Khi bước vào đường đua, bộ phim này luôn đứng trong nhóm dự đoán hàng đầu cho Bông sen Vàng. Vì vậy khi tên phim được xướng lên trong đêm bế mạc, giới làm nghề gọi đây là một cú chốt hạ đúng kịch bản.

Thậm chí, giải Bông sen Bạc dành cho Tử chiến trên không cũng được cho là “fan đoán sao giải trao vậy”. Bộ phim đã xác lập tiêu chuẩn mới về mặt dàn dựng và âm thanh trong dòng phim không chiến của Việt Nam. Phim không chỉ thể hiện khả năng xử lý quy mô kỹ xảo lớn mà còn giúp thị trường nội địa nhìn rõ năng lực sản xuất của chính mình. Tử chiến trên không xuất hiện với tư thế của một ứng viên có vốn liếng kỹ thuật, có tầm nhìn thị trường và trên hết là có lượng người hâm mộ đáng kể từ trước khi LHP diễn ra. Kết quả đoạt Bông sen Bạc được xem như sự ghi nhận thỏa đáng đối với ê-kíp, đồng thời giữ đúng cán cân giữa yếu tố nghệ thuật và hiệu quả thương mại mà giải thưởng năm nay theo đuổi.

Kết quả LHP Việt Nam lần thứ 24 Ở hạng mục Phim truyện điện ảnh, Mưa đỏ nhận Bông sen Vàng. Bông sen Bạc thuộc về Ðịa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và Chị dâu. Ba phim Mai, Mang mẹ đi bỏ và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu nhận Giải thưởng của Ban giám khảo. Mưa đỏ thắng giải Kỹ xảo xuất sắc; Hàm Trần (Tử chiến trên không) nhận Ðạo diễn xuất sắc; kịch bản Chị dâu đoạt giải Biên kịch; quay phim Nguyễn K’Linh được vinh danh với Ðịa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Diễn viên chính xuất sắc gọi tên Tuấn Trần (Mang mẹ đi bỏ) và Phương Anh Ðào (Mai). Diễn viên phụ xuất sắc gồm Bảo Ðịnh (Tử chiến trên không), Phương Nam (Mưa đỏ) và Hồng Ðào (Mai). Thu Trang nhận giải Ðạo diễn đầu tay với Nụ hôn bạc tỷ. Phim được khán giả yêu thích nhất thuộc về Quỷ cẩu. Phim tài liệu Bông sen Vàng thuộc về Tỉnh thức và hóa giải và Người giữ hồn di sản; Bông sen Bạc là 7 quãng nhân sinh Ðiềm Phùng Thị và Tiếng nói của lương tri. Phim khoa học Bông sen Vàng thuộc Bụi mịn - Hiểm họa lơ lửng; Bông sen Bạc trao Sếu về phương Nam. Ở hoạt hình, Bông sen Vàng gọi tên Trạng Quỳnh nhí và Dế Mèn; Bông sen Bạc thuộc Trở về và Tiếng cồng núi Nưa.

Trong nhận định của TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chất lượng các phim dự thi ở hạng mục chính năm nay đồng đều và nổi bật hơn mặt bằng nhiều năm. Bà cho rằng, các phim thắng giải được trao một cách xứng đáng, không có sự ưu ái hay nương tay.

Khán giả hào hứng với các buổi giao lưu đoàn phim tại LHP Việt Nam lần thứ 24.

Thành công thương mại của loạt tác phẩm dự thi năm nay như: Mai, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Nhà gia tiên, Chị dâu hay Tử chiến trên không… vốn từng rất hiếm đối với phim nội địa cách đây không lâu. Hiện tượng này bắt đầu từ sự thay đổi thị hiếu rõ ràng của thế hệ trẻ. Nhiều khán giả từng nghiêng hẳn về phim bom tấn quốc tế, nhưng vài năm gần đây đã chủ động chọn phim Việt khi chất lượng được nâng lên. Điện ảnh nước nhà có vẻ đã trở lại phòng vé trong tâm thế của một đối thủ có vốn liếng để cạnh tranh. Hai bộ phim thắng giải cao nhất đều là những tác phẩm tạo được doanh thu hoặc tiếng vang khi công chiếu, không phải những trường hợp thắng giải rồi đi vào quên lãng.

Kỳ LHP Việt Nam lần thứ 24 cũng tạo ra một tín hiệu khác dựa trên các đề tài đa dạng của các phim tham gia. Dòng phim chiến tranh, điều tra, tâm lý gia đình, kinh dị hay tiểu sử đều xuất hiện trong danh sách ứng viên, tỷ lệ phim tiếp cận chủ đề xã hội đương đại tăng rõ rệt. Có nghĩa là các nhà làm phim đã không còn bó hẹp trong những vùng an toàn quen thuộc. Thay đổi này giúp khán giả tiếp cận một diện mạo điện ảnh phong phú và nhiều lựa chọn hơn.

Mùa giải của khán giả

Suốt năm ngày diễn ra sự kiện, LHP Việt Nam đã trở thành ngày hội mở cửa cho công chúng với loạt buổi chiếu miễn phí, giao lưu đoàn phim, triển lãm ảnh và nhiều hoạt động bên lề khác.

Ngay ngày khai mạc 21/11, Ban tổ chức phát miễn phí 1.500 vé mời tới công chúng để dự lễ khai mạc, mở màn cho chuỗi hoạt động của liên hoan. Trong các ngày tiếp theo, ba cụm rạp lớn tại TPHCM, gồm Galaxy Park Mall, CGV Hùng Vương Plaza và Cinestar Hai Bà Trưng đồng loạt chiếu miễn phí nhiều phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình.

Đây là lần đầu tiên LHP Việt Nam vinh danh đơn vị phát hành phim Việt nhiều nhất. CGV nhận bằng khen của Bộ VHTTDL nhờ phát hành 45 phim Việt Nam trong giai đoạn 2023-2025. Đây là con số lớn nhất trong tất cả các hãng phát hành cùng thời điểm, phản ánh vai trò thiết yếu của kênh phân phối trong chu trình sống của phim. Điều này có nghĩa là LHP đã nhìn nhận sự cống hiến điện ảnh không chỉ ở khâu sáng tạo mà còn trong toàn bộ hệ sinh thái sản xuất, phát hành, tiếp thị và tiếp cận khán giả. Nếu như Bông sen vàng, Bông sen bạc ghi nhận nghệ thuật, thì phần thưởng cho CGV là sự công nhận thị trường. Cả hai đều cần thiết để nâng đỡ điện ảnh Việt lâu dài.

Đơn cử, tại CGV Hùng Vương Plaza, khán giả có thể xem Vỉa màu lấp lánh lúc 9h, loạt phim tài liệu toàn cảnh rải đều trong ba khung giờ 9h, 16h và 18h, và chùm phim khoa học dự thi vào lúc 20h cùng với phim truyện dự thi Bà già đi bụi. Nhịp độ tương tự cũng diễn ra ở Galaxy Park Mall, ở đây Ký ức Nam Xuân và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối được trình chiếu bên cạnh các chùm phim tài liệu và khoa học. Cinestar Hai Bà Trưng lại mang tới lựa chọn khác: khán giả có thể xem Tử chiến trên không lúc 14h hoặc Quỷ cẩu vào 20h, cùng với nhiều chùm phim khoa học, tài liệu được xếp vào các khung giờ sát nhau. Chính sự đa dạng đó khiến ngay cả những người không thường xuyên đi rạp cũng có thể dễ dàng tìm được phim phù hợp với sở thích.

Nhà phê bình Hoàng Văn Công đánh giá, những buổi chiếu miễn phí như những “cây cầu” giúp khán giả, có điều kiện hoặc ít có điều kiện, đều có thể bước vào rạp, từ đó mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn với phim Việt, tạo nền tảng cho một cộng đồng yêu điện ảnh đa dạng và đông đảo.