"Mưa Đỏ" chưa công chiếu chính thức đã lập doanh thu đặt vé trước ấn tượng

HHTO - Thật khó tin, một bộ phim Việt về đề tài chiến tranh lại tạo nên sức hút mạnh mẽ đến vậy: dù chưa chính thức khởi chiếu, Mưa Đỏ đã ghi nhận doanh thu đặt vé trước ở mức đáng kinh ngạc.

Chỉ cần nhìn vào lượng vé đặt trước, người ta có thể dự đoán một bộ phim sẽ trở thành cú nổ phòng vé hay nhanh chóng rơi vào tình trạng “ế khách”. Với Mưa Đỏ, câu trả lời dường như đã rõ: tác phẩm này được kỳ vọng sẽ khuynh đảo rạp Việt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Mưa Đỏ có doanh thu khủng dù chưa chiếu. Nguồn: Box Office Việt Nam.

Tới chiều 20/8, dù chưa chính thức khởi chiếu, Mưa Đỏ đã thu về 8,7 tỷ đồng từ lượng vé bán trước (số liệu từ đơn vị quan sát doanh thu phòng vé độc lập Box Office Việt Nam). Con số ấn tượng này càng củng cố dự đoán phim sẽ “làm nên chuyện” khi ra rạp, nhất là khi sau các buổi chiếu ra mắt, tác phẩm nhận về nhiều lời khen ngợi.

Nếu như trước kia, phim về đề tài lịch sử/chiến tranh thường bị xem là “kén khán giả”, ra rạp rồi lặng lẽ rời đi, thì vài năm gần đây tình thế đã thay đổi. Sau thành công bất ngờ của Đào, Phở và Piano, khán giả - đặc biệt là giới trẻ - đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến dòng phim này. Năm 2025, phòng vé Việt đã chứng kiến Địa Đạo gây bão, và giờ đây, Mưa Đỏ được dự đoán sẽ còn vượt xa thành tích đó.

Phim "Mưa Đỏ" hứa hẹn lấy nhiều nước mắt khán giả.

Ê-kíp Mưa Đỏ thừa nhận họ chịu áp lực lớn để kịp ra mắt phim đúng dịp Quốc khánh. Thông thường, một phim điện ảnh cần khoảng 6 tháng cho khâu hậu kỳ, nhưng với phim chiến tranh, thời gian có thể kéo dài đến 1 năm. Tuy nhiên, đoàn đã phải rút ngắn tiến độ, vừa dựng bối cảnh khổng lồ Thành cổ Quảng Trị - được đánh giá là đại cảnh lớn nhất điện ảnh Việt - vừa đối mặt với thời tiết khắc nghiệt. Đạo diễn và đội ngũ sản xuất thậm chí phải họp mỗi ngày để đưa ra phương án xử lý kịp thời.

Đoàn làm phim đã dựng phim trường khổng lồ ngay tại địa danh lịch sử Quảng Trị

Đặc biệt, đoàn làm phim còn ghi hình 81 ngày đêm tại Quảng Trị, trùng khớp với đúng khoảng thời gian lịch sử mà các chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu ở Thành cổ. Từ nắng gió miền Trung, địa hình hiểm trở đến những bối cảnh chiến trường được tái dựng công phu, tất cả đều góp phần tạo nên một tác phẩm hứa hẹn lấy nhiều nước mắt khán giả.