Mưa đá to như chén nước trút xuống Lào Cai suốt 30 phút

TPO - Trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút trút xuống xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) rạng sáng 16/4 với nhiều viên đá đường kính 5-7 cm, gây hư hại nhà cửa và hoa màu của người dân.

Video: Mưa đá hạt to như chén trút xuống xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Khoảng 1h20 đến gần 2h sáng, giông gió kèm mưa đá bất ngờ ập xuống khu vực miền núi khu vực Bắc Hà, nơi có độ cao gần 1.000 m. Mật độ đá dày đặc, dội xuống mái nhà và mặt đường tạo tiếng động lớn.

“Đang ngủ thì nghe tiếng đập dồn dập trên mái. Cả nhà hoảng hốt, chỉ kịp kéo nhau vào góc nhà trú tạm”, chị Nguyễn Hồng Vân, một người dân địa phương, kể lại. Theo chị, gia súc, gia cầm trong chuồng cũng hoảng loạn, chạy tán loạn khi mưa đá trút xuống.

Những viên mưa đá kích thước 5-7 cm rơi dày đặc.

Nhiều hộ dân phải dùng chăn, đệm che chắn tạm thời để hạn chế thiệt hại. “Chỉ trong ít phút, mái tấm lợp bị thủng nhiều chỗ, vườn rau gần như bị dập nát”, chị cho biết.

Theo ghi nhận của người dân, nhiều viên đá có kích thước lớn như miệng chén, miệng cốc, thậm chí là miệng bát làm vỡ kính ôtô, cửa sổ và xuyên thủng mái fibro xi măng, mái nhựa.

Một số người dân nhận định, đợt mưa đá lần này có cường độ mạnh và kéo dài hơn so với nhiều năm gần đây, thậm chí gợi nhớ đến trận mưa đá lớn xảy ra tại Lào Cai vào năm 2013 - thời điểm ghi nhận những viên đá có kích thước lên tới hơn 10 cm, gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng.

Có hạt mưa đá to gần bằng lòng bàn tay.

Hiện chưa có thống kê đầy đủ về mức độ thiệt hại, song bước đầu xác định nhiều nhà dân bị tốc mái, cây trồng bị ảnh hưởng nặng.

Rạng sáng 16/4, Thường trực Đảng ủy và UBND xã Bắc Hà đã trực tiếp kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng. Tại thôn Cồ Dề Chải, đoàn công tác đã thăm hỏi một hộ dân bị sập nhà sàn, đồng thời đến thăm 4 người bị thương đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Lãnh đạo xã Bắc Hà thăm hỏi các nạn nhân bị thương do mưa đá.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, lợp lại mái nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Chính quyền địa phương khuyến cáo, diễn biến thời tiết cực đoan trong giai đoạn giao mùa ở vùng cao Lào Cai tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, che chắn cây trồng để hạn chế thiệt hại do giông lốc, mưa đá gây ra.