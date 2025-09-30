Một tháng hứng chịu 2 cơn bão, người Hà Tĩnh rơi cảnh 'màn trời chiếu đất'

TPO - Chỉ trong vòng một tháng, tỉnh Hà Tĩnh đã phải oằn mình chống chọi với hai trận bão lớn liên tiếp, khiến cuộc sống của người dân địa phương bị đảo lộn, thiệt hại chồng chất.