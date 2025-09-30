Một tháng hứng chịu 2 cơn bão, người Hà Tĩnh rơi cảnh 'màn trời chiếu đất'

TPO - Chỉ trong vòng một tháng, tỉnh Hà Tĩnh đã phải oằn mình chống chọi với hai trận bão lớn liên tiếp, khiến cuộc sống của người dân địa phương bị đảo lộn, thiệt hại chồng chất.
Điểm trường Tiểu học Kỳ Khang sau khi bão đi qua để lại khung cảnh tan hoang. Theo chính quyền địa phương, bão số 10 gây ảnh hưởng lớn đến nhà dân, công trình trường học, hệ thống điện. Hiện ngành chức năng đang phối hợp để khắc phục.
Hàng chục nhà dân tại thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang bị tốc mái. Trước đó trong cơn bão số 5, khu vực này cũng hứng chịu ảnh hưởng nặng nề.