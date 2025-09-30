Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Một tháng hứng chịu 2 cơn bão, người Hà Tĩnh rơi cảnh 'màn trời chiếu đất'

Hoài Nam

TPO - Chỉ trong vòng một tháng, tỉnh Hà Tĩnh đã phải oằn mình chống chọi với hai trận bão lớn liên tiếp, khiến cuộc sống của người dân địa phương bị đảo lộn, thiệt hại chồng chất.

Trận cuồng phong quét qua Hà Tĩnh gây thiệt hại nặng. Clip: Hoài Nam.
tp-duon-33023.jpg
Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng, đặc biệt là địa phương khu vực dọc bờ biển.
tp-sjshk.jpg
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi đổ bộ đã khiến một người dân tử vong và 9 người khác bị thương. Toàn tỉnh có 42.963 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó nhiều xã thiệt hại lớn.
tp-anh-sj.jpg
"Bão số 5 cũng làm tốc mái nhà, vừa được sửa lại thì nay tiếp tục bị bão số 10 làm tốc mái toàn bộ, đổ tường. Giờ không biết lấy tiền đâu mà sửa lại vì thiệt hại quá lớn", bà Võ Thị Tình (SN 1975, trú tại thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) bật khóc nói.
tp-anh-bao-1-6747.jpg
Bão số 10 khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".
tp-jshss.jpg
Tại Hà Tĩnh, trong hai tháng đã hứng chịu hai trận bão với sức gió khủng khiếp. Vì bão quần thảo suốt nhiều giờ nên gây thiệt hại nặng về nhà cửa.
tp-jsgsl.jpg
tp-anh-hdsj.jpg
Điểm trường Tiểu học Kỳ Khang sau khi bão đi qua để lại khung cảnh tan hoang. Theo chính quyền địa phương, bão số 10 gây ảnh hưởng lớn đến nhà dân, công trình trường học, hệ thống điện. Hiện ngành chức năng đang phối hợp để khắc phục.
tp-39y3.jpg
tp-2y733.jpg
Hàng chục nhà dân tại thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang bị tốc mái. Trước đó trong cơn bão số 5, khu vực này cũng hứng chịu ảnh hưởng nặng nề.
img-3855-4564.jpg
Mái nhà bị gió thổi bay toàn bộ khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
ahgssl.jpg
Hàng loạt cột điện bị gãy đổ do bão số 10. Theo thống kê, toàn tỉnh có 1.151 cột điện bị gãy đổ, toàn tỉnh mất điện từ đêm 28/9, hiện ngành điện đang nỗ lực khắc phục.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #bão số 10 #thiệt hại #thiệt hại do bão số 10

Xem thêm

Cùng chuyên mục