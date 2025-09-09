Một nước Đông Nam Á sắp sở hữu tàu sân bay

TPO - Hải quân Indonesia đang trong quá trình đàm phán để mua lại một tàu sân bay đã loại biên của Ý. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên quốc gia Đông Nam Á này sở hữu và vận hành loại tàu chiến cỡ lớn như vậy.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi. (Ảnh: seaforces)

Truyền thông Indonesia đưa tin, tiến trình trao đổi với Ý về việc tiếp nhận tàu sân bay Giuseppe Garibaldi mà Ý đã loại biên mới ở giai đoạn đầu, theo kế hoạch nhằm hiện đại hóa hạm đội và mở rộng khả năng hoạt động trên khắp quốc gia được mệnh danh là xứ vạn đảo.

“Tàu sân bay Garibaldi của Hải quân Ý là mục tiêu chúng tôi đang cố gắng tiếp nhận, với hy vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho hạm đội”, báo Kompas dẫn lời Đô đốc Muhammad Ali, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, phát biểu ngày 8/9.

Đô đốc Ali không tiết lộ chi phí cũng như tiến trình đàm phán cụ thể, nhưng việc quan chức này công bố thông tin trong lễ tiếp nhận tàu hộ vệ KRI Brawijaya 320 do Ý chế tạo được coi là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Indonesia đang tích cực xúc tiến kế hoạch.

Điều đó cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa hải quân Indonesia và Ý. Tháng 4 năm ngoái, Đô đốc Ali có chuyến thị sát tàu sân bay Garibaldi trong cuộc tập trận quân sự tại Ý, do Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ý - Đô đốc Giuseppe Berutti Bergotto, chủ trì. Tháng 9/2024, ba tàu chiến Ý thực hiện chuyến thăm đáp lễ tới Indonesia.

Tàu sân bay thường được coi là đỉnh cao sức mạnh hải quân. Ngoài nhiệm vụ tác chiến, tàu sân bay còn đóng vai trò trung tâm chỉ huy và hỗ trợ nhiều nhiệm vụ, từ cứu trợ thiên tai đến bảo đảm an ninh trên biển.

Tàu Giuseppe Garibaldi do hãng Fincantieri chế tạo và đưa vào biên chế năm 1985. Con tàu dài 180m có thể đạt tốc độ 30 hải lý/giờ, phạm vi hoạt động tới 7.000 hải lý.

Tàu được trang bị hệ thống gây nhiễu radar tiên tiến, bệ phóng Mk.29 cho tên lửa phòng không Sea Sparrow/Selenia Aspide, pháo đôi Oto Melara 40L70 DARDO, ống phóng ngư lôi chống ngầm 324mm và tên lửa đối hạm Otomat Mk 2. Con tàu chính thức bị loại biên và ngừng hoạt động từ tháng 10/2024.

Đô đốc Ali lưu ý rằng dù tàu vẫn còn khả năng tác chiến, Indonesia sẽ ưu tiên sử dụng tàu sân bay cho các nhiệm vụ phi chiến đấu, như cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa.

Tháng 2 năm nay, Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết kế hoạch mua tàu sân bay xuất phát từ đặc điểm địa lý của quốc gia quần đảo thường xuyên hứng chịu thiên tai.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia Frega Wenas khẳng định, bước đi này không nhằm phô trương sức mạnh bên ngoài vùng biển của Indonesia.