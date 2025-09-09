Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Một nước Đông Nam Á sắp sở hữu tàu sân bay

Bình Giang

TPO - Hải quân Indonesia đang trong quá trình đàm phán để mua lại một tàu sân bay đã loại biên của Ý. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên quốc gia Đông Nam Á này sở hữu và vận hành loại tàu chiến cỡ lớn như vậy.

tau-san-bay-garibaldi.jpg
Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi. (Ảnh: seaforces)

Truyền thông Indonesia đưa tin, tiến trình trao đổi với Ý về việc tiếp nhận tàu sân bay Giuseppe Garibaldi mà Ý đã loại biên mới ở giai đoạn đầu, theo kế hoạch nhằm hiện đại hóa hạm đội và mở rộng khả năng hoạt động trên khắp quốc gia được mệnh danh là xứ vạn đảo.

“Tàu sân bay Garibaldi của Hải quân Ý là mục tiêu chúng tôi đang cố gắng tiếp nhận, với hy vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho hạm đội”, báo Kompas dẫn lời Đô đốc Muhammad Ali, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, phát biểu ngày 8/9.

Đô đốc Ali không tiết lộ chi phí cũng như tiến trình đàm phán cụ thể, nhưng việc quan chức này công bố thông tin trong lễ tiếp nhận tàu hộ vệ KRI Brawijaya 320 do Ý chế tạo được coi là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Indonesia đang tích cực xúc tiến kế hoạch.

Điều đó cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa hải quân Indonesia và Ý. Tháng 4 năm ngoái, Đô đốc Ali có chuyến thị sát tàu sân bay Garibaldi trong cuộc tập trận quân sự tại Ý, do Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ý - Đô đốc Giuseppe Berutti Bergotto, chủ trì. Tháng 9/2024, ba tàu chiến Ý thực hiện chuyến thăm đáp lễ tới Indonesia.

Tàu sân bay thường được coi là đỉnh cao sức mạnh hải quân. Ngoài nhiệm vụ tác chiến, tàu sân bay còn đóng vai trò trung tâm chỉ huy và hỗ trợ nhiều nhiệm vụ, từ cứu trợ thiên tai đến bảo đảm an ninh trên biển.

Tàu Giuseppe Garibaldi do hãng Fincantieri chế tạo và đưa vào biên chế năm 1985. Con tàu dài 180m có thể đạt tốc độ 30 hải lý/giờ, phạm vi hoạt động tới 7.000 hải lý.

Tàu được trang bị hệ thống gây nhiễu radar tiên tiến, bệ phóng Mk.29 cho tên lửa phòng không Sea Sparrow/Selenia Aspide, pháo đôi Oto Melara 40L70 DARDO, ống phóng ngư lôi chống ngầm 324mm và tên lửa đối hạm Otomat Mk 2. Con tàu chính thức bị loại biên và ngừng hoạt động từ tháng 10/2024.

Đô đốc Ali lưu ý rằng dù tàu vẫn còn khả năng tác chiến, Indonesia sẽ ưu tiên sử dụng tàu sân bay cho các nhiệm vụ phi chiến đấu, như cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa.

Tháng 2 năm nay, Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết kế hoạch mua tàu sân bay xuất phát từ đặc điểm địa lý của quốc gia quần đảo thường xuyên hứng chịu thiên tai.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia Frega Wenas khẳng định, bước đi này không nhằm phô trương sức mạnh bên ngoài vùng biển của Indonesia.

Bình Giang
CNA
#Tàu sân bay #Tàu sân bay Ý #Indonesia #Giuseppe Garibaldi

Xem thêm

Cùng chuyên mục