Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Đón tàu sân bay Anh, Nhật Bản ca ngợi quan hệ an ninh ‘chưa từng có’

Bình Giang

TPO - Hôm nay (28/8), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định quan hệ hợp tác an ninh giữa nước này với Anh đã đạt đến mức độ "chưa từng có". Phát biểu được đưa ra nhân dịp tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh cập cảng Tokyo để thực hiện chuyến thăm thiện chí.

tau-san-bay-anh.jpg
Tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh cập cảng Tokyo Nhật Bản, ngày 2/8. ﻿(Ảnh: Reuters)

"Nhật Bản và Anh đã và đang không ngừng tăng cường hợp tác như những đối tác an ninh gần gũi nhất của nhau tại châu Á và châu Âu", Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Anh John Healey.

Tokyo đang nỗ lực mở rộng quan hệ an ninh vượt ra ngoài liên minh với Mỹ, trong bối cảnh môi trường khu vực có nhiều thay đổi. Trong khi đó, London nỗ lực mở rộng vai trò của mình tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi đang đóng vai trò động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

"An ninh của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương gắn liền và không thể tách rời với an ninh ở châu Âu - Đại Tây Dương", Bộ trưởng Healey nói.

Tàu sân bay Prince of Wales của Anh đang thực hiện chuyến thăm Nhật Bản theo chương trình của nhóm tác chiến gồm 12 quốc gia và 4.000 quân nhân trong 8 tháng trên khắp khu vực. Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay nước ngoài cập cảng Tokyo.

Trọng tâm của hợp tác an ninh Tokyo - London là Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP), được khởi động vào năm 2022 nhằm hợp tác với Ý để chế tạo một dòng máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo vào giữa thập kỷ tới.

Ba đối tác đặt mục tiêu ký hợp đồng quốc tế đầu tiên của dự án này vào cuối năm nay, Bộ trưởng Healey cho biết.

Bình Giang
#Nhật Bản #Tàu sân bay Anh #Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Xem thêm

Cùng chuyên mục