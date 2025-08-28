Đón tàu sân bay Anh, Nhật Bản ca ngợi quan hệ an ninh ‘chưa từng có’

TPO - Hôm nay (28/8), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định quan hệ hợp tác an ninh giữa nước này với Anh đã đạt đến mức độ "chưa từng có". Phát biểu được đưa ra nhân dịp tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh cập cảng Tokyo để thực hiện chuyến thăm thiện chí.

Tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh cập cảng Tokyo Nhật Bản, ngày 2/8. ﻿(Ảnh: Reuters)

"Nhật Bản và Anh đã và đang không ngừng tăng cường hợp tác như những đối tác an ninh gần gũi nhất của nhau tại châu Á và châu Âu", Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Anh John Healey.

Tokyo đang nỗ lực mở rộng quan hệ an ninh vượt ra ngoài liên minh với Mỹ, trong bối cảnh môi trường khu vực có nhiều thay đổi. Trong khi đó, London nỗ lực mở rộng vai trò của mình tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi đang đóng vai trò động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

"An ninh của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương gắn liền và không thể tách rời với an ninh ở châu Âu - Đại Tây Dương", Bộ trưởng Healey nói.

Tàu sân bay Prince of Wales của Anh đang thực hiện chuyến thăm Nhật Bản theo chương trình của nhóm tác chiến gồm 12 quốc gia và 4.000 quân nhân trong 8 tháng trên khắp khu vực. Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay nước ngoài cập cảng Tokyo.

Trọng tâm của hợp tác an ninh Tokyo - London là Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP), được khởi động vào năm 2022 nhằm hợp tác với Ý để chế tạo một dòng máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo vào giữa thập kỷ tới.

Ba đối tác đặt mục tiêu ký hợp đồng quốc tế đầu tiên của dự án này vào cuối năm nay, Bộ trưởng Healey cho biết.