Kinh tế

Google News

Một ngày giá vàng tăng hơn 10 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai
TPO - Giá vàng trong nước tăng mạnh hơn 10 triệu đồng/lượng trong 1 ngày qua. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc trên 176 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (4/2), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 10,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn các đơn vị kinh doanh vàng khác cũng tăng mạnh giá bằng hoặc sát vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cùng niêm yết 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, tăng 9,5 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn SJC 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng… Việc vàng nhẫn tăng nhanh và bám sát vàng miếng cho thấy lực cầu trên thị trường đang gia tăng đáng kể.

m.jpg
Vàng miếng SJC và nhẫn đều tăng mạnh lên mốc 176,5 triệu đồng/lượng.

Động lực chính kéo giá vàng trong nước đi lên là sự bứt phá mạnh của thị trường thế giới. Cùng thời điểm, giá vàng quốc tế được niêm yết ở mức 4.950 USD/ounce, tăng 90 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Diễn biến này cho thấy tâm lý tìm đến tài sản an toàn đang quay trở lại, qua đó tạo lực đẩy đáng kể cho giá vàng trong nước.

Trên thị trường bạc, xu hướng phục hồi cũng xuất hiện rõ nét. Bạc Phú Quý niêm yết 3,2 - 3,3 triệu đồng/lượng, tương đương 89 triệu đồng/kg, tăng 4 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat niêm yết 88 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 85 USD/ounce.

Ở thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.069 đồng/USD, tăng 5 USD so với sáng qua; Vietcombank niêm yết 25.790 - 26.180 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #thị trường vàng #tài chính #đầu tư vàng #vàng quốc tế

