Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Một gia đình nông dân ở Phú Thọ đào được hai trống đồng niên đại trên 2.500 năm khi làm vườn

Viết Hà Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình làm vườn, một người dân xã Vân Bán (tỉnh Phú Thọ) đã phát hiện và đào được 2 trống đồng, 1 rìu đầu vuông, 1 dụng cụ đựng bằng đồng, nằm dưới lớp đất sâu trong vườn và đã bàn giao cho chính quyền địa phương. Qua nghiên cứu khảo sát ban đầu, những dụng cụ bằng đồng này có từ thời văn hóa Đông Sơn, niên đại trên 2.500 năm.

a2.jpg
Ông Nguyễn Hữu Long bàn giao cổ vật cho chính quyền địa phương.

Sáng 20/8, UBND xã Vân Bán cho biết, xã vừa tiếp nhận từ gia đình ông Nguyễn Hữu Long (57 tuổi, khu Gò Muối, xã Vân Bán) các cổ vật gồm 2 trống đồng, 1 rìu đầu vuông, 1 dụng cụ đựng bằng đồng để bàn giao cho đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Hữu Long cho biết, trong quá trình làm vườn, gia đình ông phát hiện và đào được một số dụng cụ bằng đồng nằm dưới lớp đất sâu trong khuôn viên vườn. Phán đoán đây có thể là những cổ vật từ xa xưa, ông Long đã lập tức báo cáo Ủy ban nhân dân xã Văn Bán để có hướng giải quyết.

Ông Bùi Bá Lạc, Chủ tịch UBND xã Vân Bán, cho biết: Sau khi tiếp nhận cổ vật từ người dân, UBND xã đã báo cáo và mời Bảo tàng tỉnh Phú Thọ về đánh giá, thẩm định. Qua nghiên cứu, khảo sát ban đầu, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh cho biết những dụng cụ bằng đồng này có từ thời văn hóa Đông Sơn, niên đại trên 2.500 năm.

a3.jpg
Qua khảo sát ban đầu, Bảo tàng tỉnh Phú Thọ xác định các cổ vật có từ thời văn hóa Đông Sơn, niên đại trên 2.500 năm.

“Đây là những cổ vật rất quý. Việc báo cáo và bàn giao cổ vật của gia đình ông Nguyễn Hữu Long rất đáng trân trọng và cần được biểu dương kịp thời. Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp nhận, bảo quản và trưng bày, giúp công chúng có thể tiếp cận và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của dân tộc”, ông Lạc nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lạc, việc bàn giao cổ vật cho Bảo tàng tỉnh Phú Thọ thể hiện trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc; làm phong phú thêm các tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng tỉnh, qua đó giúp các nhà khoa học và người dân nghiên cứu, học tập, góp phần tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của quê hương, đất nước.

Viết Hà Viết Hà
#tỉnh Phú Thọ #trống đồng #hóa Đông Sơn #niên đại #cổ vật

Xem thêm

Cùng chuyên mục