Mondelez Kinh Đô hỗ trợ vật phẩm học tập trong chương trình 'Thư viện Yêu thương'

Mondelez Kinh Đô cùng tập thể nhân viên đã chung tay quyên góp sách và dụng cụ học tập trong chương trình “Thư viện Yêu thương”, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hơn 6.000 học sinh tại các trường học ở 7 tỉnh thành khắp Việt Nam.

Tiếp nối hành trình hỗ trợ cộng đồng, Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, cụ thể là chương trình “Thư viện Yêu thương” cùng các hoạt động hỗ trợ thực phẩm cho cộng đồng từ đầu năm đến nay. Những sáng kiến này đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, mang đến sự hỗ trợ thiết thực và cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là trẻ em tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Được khởi động từ cuối tháng 10/2025, chương trình “Thư viện Yêu thương” được triển khai nhằm hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng tri thức và mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em vùng sâu, vùng xa trên khắp Việt Nam. Thông qua hoạt động này, Mondelez Kinh Đô đã trao tặng vật phẩm học tập cho 10 “Thư viện Yêu thương” tại 10 trường học ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Quảng Trị, Quảng Nam, Huế, Nghệ An và Lào Cai, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hơn 6.000 học sinh. Các thư viện được trang bị hơn 4.000 vật phẩm học tập bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện thiếu nhi, vở viết, bút, tủ sách, cùng 20 máy tính xách tay đã qua sử dụng nhằm giúp học sinh tiếp cận công nghệ và nguồn tri thức số hiện đại.

Mondelez Kinh Đô cùng tập thể nhân viên đã chung tay quyên góp sách và dụng cụ học tập trong chương trình “Thư viện Yêu thương”

Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, Giám Đốc Đối ngoại và Truyền thông Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam, cho biết: “Chương trình ‘Thư viện yêu thương’ là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội của Mondelez Kinh Đô Việt Nam được thực hiện với sự chung tay của tập thể cán bộ công nhân viên cùng với công ty. Thông qua chương trình, chúng tôi đã cùng nhau trang bị sách và thiết bị học tập phù hợp với nhu cầu thực tế của từng trường để mang tri thức, niềm vui và cơ hội học tập đến với các em học sinh ở những khu vực còn nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đối tác, đơn vị địa phương đã đồng hành, hỗ trợ chúng tôi trong suốt hành trình thực hiện chương trình. Sự hợp tác và đóng góp quý báu của các bên đã giúp Mondelez Kinh Đô tiếp tục lan tỏa yêu thương, mang đến nhiều cơ hội học tập cho các em học sinh.”

Các hoạt động trao tặng thư viên yêu thương được công ty tổ chức từ tháng 10 đến tháng 11/2025, với sự tham gia của nhân viên Mondelez Kinh Đô, sự đồng hành của tổ chức Pacific Links Foundation và các đối tác địa phương.

Thông qua chương trình, Mondelez Kinh Đô đã mang tri thức, niềm vui và cơ hội học tập đến với các em học sinh ở những khu vực còn nhiều khó khăn

Bà Vương Ngọc Diệp, Chủ tịch và đồng sáng lập Tổ chức Pacific Links Foundation, chia sẻ: “Pacific Links Foundation trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Công ty Mondelez Kinh Đô trong suốt hơn hai năm qua trong việc hỗ trợ trang thiết bị học tập thiết yếu cho học sinh, sinh viên và các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua dự án ‘Thư viện yêu thương’ – mang sách và các thiết bị học tập đến với các trường học – Mondelez Kinh Đô đã góp phần cải thiện điều kiện học tập tại những khu vực còn thiếu thốn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập trong cộng đồng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục tục đồng hành cùng Mondelez Kinh Đô hỗ trợ cộng đồng khó khăn trong những năm tới.”

Song song với các hoạt động hỗ trợ giáo dục, từ đầu năm đến nay, Mondelez Kinh Đô đã phối hợp cùng Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (FoodBank Việt Nam) trao tặng hơn 8.400 thùng sản phẩm, gồm bánh quy AFC, bánh bông lan Solite, bánh OREO Pie Socola, LU, Cosy… đến các mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội và người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại miền Bắc, miền Trung và Tây Nam Bộ. Những hoạt động này đã mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho hàng ngàn người dân, với tổng giá trị đóng góp hơn 3,5 tỷ đồng.

Mondelez Kinh Đô trao tặng các thùng sản phẩm đến các mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội và người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai

Những phần quà ý nghĩa này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng thông điệp yêu thương, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của tập thể nhân viên Mondelez Kinh Đô, những con người luôn hướng về cộng đồng, sẵn sàng đồng hành cùng người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.