Môi giới BĐS sắp hết thời bán 'bát nháo', lệnh xử lý dự án du lịch sai quy hoạch tùm lum

Sắp hết thời bán 'bát nháo', môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề



Tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng đề xuất phương án các cá nhân hoạt động môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải hành nghề trong một tổ chức, sàn giao dịch môi giới bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua một bộ phận đội ngũ làm môi giới bất động sản còn yếu về chuyên môn, hiểu biết pháp luật hạn chế, chưa có tính chuyên nghiệp, yếu kém về đạo đức kinh doanh dẫn đến tình trạng làm ăn “chụp giật”, không chịu trách nhiệm, gây thiệt hại cho khách hàng. Bên cạnh những nhân viên môi giới tại các sàn giao dịch bất động sản chuyên nghiệp có không ít những người hoạt động môi giới tự do, không có chứng chỉ môi giới bất động sản. (Xem chi tiết)

Nha Trang tạm dừng tách thửa đất để chặn 'phân lô, bán nền'

UBND TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) vừa có văn bản thông báo tạm dừng tách thửa đất cho người dân nhằm ngăn chặn tình trạng hiến đất làm đường để “phân lô, bán nền”.







Theo báo cáo mới đây của UBND TP. Nha Trang, thời gian qua trên địa bàn thành phố phát sinh nhiều khu vực phân lô bán nền, chủ yếu tập trung ở khu vực các xã ngoại thành. Đối với các khu vực phù hợp quy hoạch đất ở, người dân thực hiện phân lô tách thửa, bán nền, hình thành cụm dân cư mới và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, có trường hợp đã chuyển nhượng qua nhiều chủ. Tất cả các khu vực này đều không có quy hoạch chi tiết 1/500. (Xem chi tiết)

Hàng nghìn m2 đất lúa bị san lấp trái phép ở Thái Nguyên

Gần 3.000m2 đất trồng lúa tại UBND xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) bị các hộ dân tự ý san lấp trái phép. Đáng chú ý, khu vực đất lúa bị san lấp ngay gần UBND xã Sơn Cẩm, tuy nhiên chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Theo báo cáo của xã Sơn Cẩm, sau khi kiểm tra, phát hiện vi phạm, xã Sơn Cẩm lập biên bản, sau đó có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp vi phạm. Theo đó, với mỗi trường hợp bị phạt tiền là 2 triệu đồng và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc các trường hợp đã san lấp trái phép phải khôi phục lại toàn bộ tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. (Xem chi tiết)

Căn hộ đất nền ế ẩm, nhà phố giảm giá vì… hết tiền

Tỷ lệ hấp thụ căn hộ chạm đáy, đất nền ế ẩm, nhà phố và biệt thự giảm giá vì hết tiền… là bức tranh chung ảm đạm cho thị trường bất động sản trong tháng 8/2022 trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

Theo Báo cáo thị trường bất động sản tháng 8/2022 của Công ty DKRA Việt Nam, các sản phẩm căn hộ, nhà phố, biệt thự, đất nền đều có chung tình trạng là cung cầu giảm mạnh. Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung và tỷ lệ tiêu thụ giảm hơn 50% so với tháng trước. Nguồn cung căn hộ trong tháng 8 chỉ có 1.205 căn, giảm 56% so với tháng trước; tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt 662 căn hộ, giảm 57% so với tháng 7/2022… (Xem chi tiết)

Thanh Hoá hủy kết quả sơ tuyển loạt dự án nhà ở do thiếu quỹ đất NƠXH

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có Văn bản thông báo sẽ hủy kết quả sơ tuyển, tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư đối với 5 dự án để bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội.

Theo đó, 5 dự án này đều nằm ở TP Thanh Hóa, gồm: Khu dân cư xã Đông Lĩnh, Khu dân cư phường Nam Ngạn; Công viên thể thao Đình Hương, phường Đông Thọ; Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng; Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân. (Xem chi tiết)

Đắk Lắk: Gần cuối năm vẫn chưa ban hành kế hoạch sử dụng đất, nhiều dự án bị 'tắc'

Tại Đắk Lắk, còn 2 địa phương chưa được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của năm 2022 là TP.Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin. Một lãnh đạo Ban quản lý dự án chia sẻ, nhiều dự án chưa thể triển khai do địa phương chưa có kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Vì không có kế hoạch sử dụng đất nên đơn vị không thể giải phóng mặt bằng. Việc này ảnh hưởng đến tiến độ dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo tìm hiểu của PV, có nhiều dự án mới cần rất nhiều quỹ đất để thực hiện giải phóng mặt bằng, lập khu tái định cư... Do chưa có kế hoạch sử dụng mới, hoặc chỉ tiêu quỹ đất năm trước không đủ nên không thể ra quyết định thu hồi đất. (Xem chi tiết)

Thanh tra Bộ Xây dựng 'lệnh' xử lý dự án du lịch Mộc Châu xây sai quy hoạch tùm lum

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Sơn La tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm đối với Dự án Điểm du lịch Mộc Châu Island (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) do Công ty CP Du lịch 26 Mộc Châu là chủ đầu tư.

Trước đó, Sở Xây dựng Sơn La chỉ ra loạt vi phạm đối với dự án này như việc nhiều công trình xây sai quy hoạch tùm lum, thậm chí có những công trình chưa có trong quy hoạch được duyệt... (Xem chi tiết)

Đất đấu giá vùng ven Hà Nội có dấu hiệu hạ nhiệt

Sau thời gian lập đỉnh giá mới, giá đất trúng đấu giá tại các huyện vùng ven Hà Nội như Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn... đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đơn cử, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh mới đây, tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm đợt 2. Tổng diện tích 19 thửa đất được đưa ra đấu giá đợt này là 1.877m2, diện tích các thửa từ 75m2 đến 148m2. Giá khởi điểm được đưa ra dao động 27,1-39,2 triệu đồng/m2. Kết quả, trong tổng số 15 hồ sơ đăng ký, 12 thửa đất được đưa ra đấu giá thành công. Giá trúng cao nhất là 55,1 triệu đồng/m2, thấp nhất 32,3 triệu đồng/m2. Tổng số tiền trúng đấu giá của 12 thửa đạt gần 43,5 tỷ đồng, cao hơn 10,7 tỷ đồng so với giá khởi điểm. So với đợt 1 thì giá trúng của đợt 2 thấp hơn. (Xem chi tiết)