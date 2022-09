Căn hộ đất nền ế ẩm, nhà phố giảm giá vì… hết tiền

TPO - Tỷ lệ hấp thụ căn hộ chạm đáy, đất nền ế ẩm, nhà phố và biệt thự giảm giá vì hết tiền… là bức tranh chung ảm đạm cho thị trường bất động sản trong tháng 8/2022 trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

Căn hộ không bán được

Theo Báo cáo thị trường bất động sản tháng 8/2022 của Công ty DKRA Việt Nam, các sản phẩm căn hộ, nhà phố, biệt thự, đất nền đều có chung tình trạng là cung cầu giảm mạnh. Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung và tỷ lệ tiêu thụ giảm hơn 50% so với tháng trước. Nguồn cung căn hộ trong tháng 8 chỉ có 1.205 căn, giảm 56% so với tháng trước; tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt 662 căn hộ, giảm 57% so với tháng 7/2022.

Nguồn cung căn hộ mới chủ yếu ở TPHCM và tỉnh Bình Dương lần lượt chiếm 45% và 42% nguồn cung mới toàn thị trường trong tháng. Tỉnh Long An chiếm 12,4% nguồn cung mới, các sản phẩm căn hộ hạng C (từ 21-23 triệu đồng/m2) thu hút khá tốt sự quan tâm của thị trường. Các địa phương còn lại như tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Tây Ninh tiếp tục khan hiếm nguồn cung mở bán mới trong tháng.

Riêng tại TPHCM ghi nhận 543 căn đều thuộc phân khúc hạng A, từ 5 dự án mở bán tiếp theo với giá bán từ 46-87,4 triệu đồng/m2. Tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 33% (177 căn), đây là tỷ lệ hấp thụ chung ở các dự án thấp nhất trong hơn 3 năm trở lại đây, dao động phổ biến chỉ từ 16-26% giỏ hàng mở bán trong tháng.

Giá bán sơ cấp nhìn chung không có nhiều biến động, cá biệt ở một số khu đô thị hiện hữu, tiện ích đồng bộ, tiến độ xây dựng nhanh chóng ghi nhận tăng 15-18% so với cùng kỳ năm trước.

Đất nền ế ẩm

Nguồn cung mới của phân khúc đất nền ghi nhận đạt mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022, khi chỉ có 193 nền, giảm 23% so với tháng 7/2022. Nguồn cung mới tập trung ở các tỉnh Long An (94 nền), Bình Dương (90 nền) và Đồng Nai (9 nền), hầu hết các dự án mở bán với số lượng nền khiêm tốn. Thị trường TPHCM vắng bóng nguồn cung mới, các dự án chủ yếu là đất phân lô hộ lẻ, đã có sổ từng nền, quy mô nhỏ dưới 1-2 ha.

Sức mua toàn thị trường đất nền tiếp tục giảm, tỷ lệ tiêu thụ chung chỉ đạt 34% trên tổng nguồn cung mở bán (tỷ lệ tiêu thụ của tháng 7/2022 đạt 48% và tháng 6/2022 đạt 54%), trong đó tỉnh Đồng Nai không có nền nào được tiêu thụ trong tháng 8, tỉnh Bình Dương chỉ tiêu thụ được 2/90 nền, riêng tỉnh Long An có số nền tiêu thụ nhiều nhất 62/94 nền.

Theo DKRA Việt Nam, sản phẩm ế ẩm nguyên nhân chủ yếu do tăng cường kiểm soát tín dụng vào bất động sản. DKRA Việt Nam cho rằng khi các nút thắt về nguồn vốn tín dụng có khả năng được tháo gỡ, dự báo có thể nguồn cung và sức cầu trong những tháng cuối năm sẽ khởi sắc hơn.

Biệt thự, nhà phố giảm giá cục bộ

Trong tháng 8/2022, nguồn cung và sức tiêu thụ nhà phố, biệt thự tại TPHCM và các tỉnh lân cận cũng giảm mạnh. Cụ thể, trong tổng số 350 căn được các chủ đầu tư tung hàng thì Đồng Nai đóng góp nhiều nhất với 180 căn, TPHCM là 66 căn, Long An 54 căn và Bình Dương 50 căn.

Sức tiêu thụ ở phân khúc nhà phố, biệt thự trong tháng 8 cũng chỉ đạt 22% với 78 căn (tương ứng với từng địa phương trên là 60 căn, 4 căn, 6 căn và 8 căn).

Nguồn cung ghi nhận sự sụt giảm mạnh so với tháng trước và chủ yếu đến từ giai đoạn tiếp theo của những dự án mở bán trước đó. Riêng Bà Rịa-Vũng Tàu và Tây Ninh tiếp tục không ghi nhận nguồn cung mới.

Dù giá bán sơ cấp không có nhiều biến động và các chủ đầu tư tung ra trong tháng như cam kết cho thuê, cam kết nhận chuyển nhượng lại, gia hạn giải ngân... nhằm kích cầu nhưng việc khách hàng khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng đã ảnh hưởng rất lớn đến sức cầu thị trường. Lượng tiêu thụ duy trì ở mức thấp, chỉ đạt 22%.

Thị trường thứ cấp kém sôi động, đã có hiện tượng giảm giá bán cục bộ ở một số dự án và khách đầu tư do bị ảnh hưởng bởi dòng tiền.