Long An rà soát 167 dự án chậm tiến độ

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An vừa có thông báo số 471/KH-SKHĐT về kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ trên địa bàn năm 2024.

Theo đó, hoạt động kiểm tra từ tháng 5 đến 31/12/2024. Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách bị đánh giá là chậm tiến độ quá 24 tháng so với chủ trương đã được phê duyệt. Các dự án tập trung chủ yếu ở huyện Đức Hòa (61 dự án), huyện Bến Lức (31 dự án), huyện Châu Thành (16 dự án)…

Theo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An, đây là kế hoạch kiểm tra nhằm tăng cường công tác giám sát quản lý Nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách để bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu đối với các dự án; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tăng cường trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở đối với công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ các dự án đầu tư trên địa bàn.

Cùng đó, nắm bắt các khó khăn và vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ rào cản, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án trong năm 2024; thực thi các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý dự án.

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư chuẩn bị báo cáo chi tiết về tình hình triển khai của từng dự án đến thời điểm kiểm tra và giám sát. Báo cáo phải chỉ rõ các tồn tại, hạn chế và vướng mắc gặp phải; phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan gây chậm trễ tiến độ dự án.

Nhà đầu tư cần đề xuất các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và đưa ra các kiến nghị cần thiết nhằm giải quyết các thách thức hiện tại.

Phòng Kinh tế đối ngoại của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An được giao chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và đánh giá tiến độ thực hiện các dự án của các nhà đầu tư. Đảm bảo mọi hoạt động được tiến hành một cách minh bạch và hiệu quả, nhằm nắm bắt chính xác tình trạng các dự án.

Bên cạnh đó, tham mưu cho Ban giám đốc Sở trong việc thông báo kết quả kiểm tra, giám sát cho các bên liên quan. Báo cáo cho UBND tỉnh Long An về thực trạng và các giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Lượng tin rao bán nhà đất tăng

Gần đây, nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục chọn Long An để “xây tổ” cho các nhà máy, dự án khu công nghiệp. Chẳng hạn, Suntory PepsiCo Việt Nam vừa khởi công xây dựng nhà máy thứ 6 tại huyện Đức Hòa. Nhà máy này có quy mô 20 ha, vốn đầu tư hơn 300 triệu USD (tương đương 7.500 tỷ đồng) và sẽ đi vào hoạt động quý I/2026.

Ngoài Suntory PepsiCo Việt Nam, các “ông lớn” khác như AEON, Lotte, Misubishi, Yokorei... đã và đang đầu tư loạt dự án quy mô lớn tại Long An. Tính đến quý I năm nay, Long An có 35 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích được quy hoạch hơn 9.300 ha. Trong đó, 26 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư, diện tích đất sạch có thể cho thuê hơn 650 ha.

Hiện các khu công nghiệp đã thu hút hơn 1.900 dự án, trong đó có 954 dự án FDI và 951 dự án trong nước, tổng vốn đầu tư hơn 6.600 triệu USD và 140.000 tỷ đồng. Đến nay, khoảng 183.000 lao động đang làm việc tại hơn 1.600 doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Dữ liệu mới nhất từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong các tháng đầu năm nay, khách hàng bắt đầu quay trở lại thị trường bất động sản Long An. Trong tháng 3 năm nay, lượng tin rao bán nhà đất Long An ghi nhận tăng 91% so với tháng trước.

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản Long An cũng tăng 88%. Phần lớn nhà đầu tư tìm kiếm các sản phẩm ở khu vực thực sự có tiềm năng trong tương lai. Những sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý, hạ tầng và chiến lược phát triển bởi các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính nhận được sự quan tâm của khách hàng.