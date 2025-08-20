Mỗi bước chân mang theo niềm tự hào

TP - Tham gia nhiệm vụ A80 dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những chiến binh Cảnh sát biển Việt Nam nỗ lực từng ngày với quyết tâm thể hiện màn diễu binh, diễu hành ấn tượng tại Quảng trường Ba Đình và trên biển.

Rèn thể lực tốt, sức bền cao

Thực hiện nhiệm vụ A80, 5 nữ quân nhân thuộc lực lượng Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam vinh dự được lựa chọn đi diễu binh, diễu hành. Qua gần 4 tháng tập trung huấn luyện, 5 bóng hồng áo lính có chiều cao từ 1m60 trở lên luôn thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt cùng cường độ huấn luyện cao.

Trung sĩ Lê Thị Ngọc Diệp (Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma tuý số 2) cho biết, chị và hai đồng đội là Hạ sĩ Mai Thị Hồng Thêu (Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1) và Binh nhất Trần Thị Hiền (Bộ Tham mưu CSB) tham gia Khối nữ Quân nhạc.

“Đây là một vinh dự, là dịp để thể hiện lòng biết ơn và tôn vinh những thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Khoảnh khắc mỗi lần cùng đồng đội diễu binh qua khán đài khi huấn luyện, hợp luyện trong tiếng quân nhạc hào hùng, cảm xúc dường như vỡ òa trong tôi”,Trung sĩ Diệp kể.

Nhập ngũ tháng 2/2024, Hạ sĩ Mai Thị Hồng Thêu từng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và giờ tiếp tục tham gia nhiệm vụ A80.

“Thời tiết mùa hè miền Bắc khắc nghiệt, có những ngày nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C nhưng chúng tôi vẫn luyện tập miệt mài trên thao trường. Đổ nhiều mồ hôi, da sạm đen vì nắng gắt, có những hôm mệt quá muốn nghỉ nhưng tôi tự động viên mình phải cố gắng luyện tập, không để ảnh hưởng đến cả đội hình”, Hạ sĩ Thêu tâm sự.

Với Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thu Thảo (Cục Chính trị Cảnh sát biển), lần đầu tiên được tham gia diễu binh trong đội hình Khối nữ Gìn giữ hoà bình đã để lại cho chị nhiều cảm xúc. Qua mỗi lần hợp luyện cùng tất cả các khối của lực lượng vũ trang, chị càng thêm nghị lực và ý chí vượt qua mọi khó khăn.

“Chồng tôi cũng là bộ đội, thường xuyên công tác xa nhà. Đây là lần đầu tiên tôi xa con trai 10 tuổi trong thời gian dài. Mỗi khi nhớ con, tôi càng cố gắng tập luyện, vì mỗi bước chân của tôi hôm nay còn mang theo niềm tự hào của cả gia đình”, Thiếu tá Thảo nói.

Cùng tham gia khối đi mang sắc phục của những nữ sứ giả hòa bình, Trung uý quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Thanh Huyền (Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2) cho biết, ngay từ những ngày đầu, toàn khối đã tập trung vào việc nắm vững những động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ như tập ke chân, bồng súng và động tác nghiêm nghỉ, đi đều, đi nghiêm.

“Để bảo đảm tiêu chí đúng - đều - mạnh - đẹp, mỗi người chúng tôi phải tập trung cao độ để các động tác được dứt khoát, đúng điểm dừng và cùng phối hợp thống nhất. Diễu binh, diễu hành lần này, chúng tôi sẽ đi nghiêm 200m qua khán đài, do vậy khi luyện tập phải đi được từ 250m trở lên. Đây là một thách thức lớn đối với các khối nữ vì cần có thể lực tốt, sức bền cao”, Trung úy Huyền chia sẻ.

Sẵn sàng diễu binh hùng tráng trên biển

Tham gia diễu binh trên vùng biển Khánh Hòa trong dịp đại lễ 2/9 năm nay, đội hình tàu Cảnh sát biển và hàng trăm quân nhân ưu tú cũng đang tích cực thao luyện cho màn biểu dương lực lượng hùng tráng, trong đó các quân nhân thực hiện nghi lễ chào trên tàu phải có chiều cao đồng đều và đảm bảo tối thiểu 1,68m.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra, động viên các nữ quân nhân trong lực lượng tham gia nhiệm vụ A80

Đại úy Vũ Tuấn Anh - Chính trị viên Tàu CSB 8004 (Hải đoàn 11, Vùng CSB 1) chia sẻ, vinh dự và tự hào khi được tham gia diễu binh, diễu hành trên biển, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8004 coi đây là nhiệm vụ đặc biệt và luôn đoàn kết chặt chẽ, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần vào thành công của đại lễ.

Nói về công tác đảm bảo kỹ thuật của tàu khi tham gia diễu binh, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bá Trường - nhân viên máy tàu của Tàu CSB 8002 (Hải đoàn 21, Vùng CSB 2) cho biết, trang thiết bị có tốt thì tàu mới đảm bảo khả năng cơ động, thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển.

“Nếu để trang thiết bị hỏng hóc, dù chỉ là nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ và công tác bảo đảm an toàn của cán bộ, chiến sĩ trên tàu. Vì vậy, chúng tôi luôn thực hiện nghiêm túc với tinh thần chủ động, kỹ lưỡng, chính xác và an toàn”, Thượng úy Trường nói.

Đại tá Trương Bá Long - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng CSB 2, cho biết nhiệm vụ A80 lần này có quy mô lớn hơn, số lượng khối diễu binh, diễu hành đông hơn. Đặc biệt là sự xuất hiện của hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại của các quân binh chủng, lực lượng tham gia diễu binh cả trên bộ, trên không, trên biển…

“Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam quyết tâm nêu cao ý thức tự giác, tranh thủ thời gian, tích cực luyện rèn với tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể để cuộc diễu binh, diễu hành xứng tầm với đại lễ của dân tộc”. Đại tá TRƯƠNG BÁ LONG - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2

Theo Đại tá Long, đơn vị đã lựa chọn những quân nhân tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; đáp ứng các tiêu chuẩn về chiều cao, ngoại hình, sức khỏe. Tổ chức bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật tàu thuyền, điều chỉnh, bổ sung quân số cho kíp tàu, đồng thời tổ chức huấn luyện bổ sung các bảng bố trí chiến đấu ở trên tàu, nhất là các nghi thức trong diễu binh, diễu hành trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển luyện tập động tác chào khi diễu binh trên biển

“Chúng tôi đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng cấp trên bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ; tổ chức huấn luyện, luyện tập bảo đảm đạt kết quả tốt nhất theo đúng yêu cầu đối với từng biên đội tàu CSB, Kiểm ngư; hiệp đồng thống nhất, nhịp nhàng với các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành của Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng”, Đại tá Long cho biết thêm.