Mở rộng không gian hợp tác, khơi thông tiềm năng kinh tế Việt Nam - Campuchia

TPO - Ngày 11/10, tại TPHCM đã diễn ra diễn đàn Doanh nhân Việt Nam – Campuchia 2025. Sự kiện do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM, các CLB Doanh nghiệp thành viên, và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia (VCBA) tổ chức. Đây là dịp tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác đầu tư - thương mại và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Theo bà Thanh, những năm gần đây, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đã trở thành trụ cột quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực và lợi ích song phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh

Bà Thanh cho biết, sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 1/9/2025, hai bên đã thống nhất định hướng hợp tác mới, ký Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2025-2026. Chính phủ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện với các ưu đãi về thuế, hải quan, logistics, thương mại điện tử và xúc tiến thị trường, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hai nước.

Hiện Việt Nam có gần 200 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn gần 3 tỷ USD, chiếm khoảng 12% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài, tập trung ở các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, năng lượng và hạ tầng. Tuy nhiên, bà Thanh cho rằng, quy mô hợp tác vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, nhất là trong kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, công nghệ cao và du lịch.

“Đây là thời điểm thuận lợi để khơi thông nguồn lực, khai mở tiềm năng, tạo đột phá mới, đưa hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia lên tầm cao hơn” -Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và kêu gọi doanh nghiệp hai nước chủ động, sáng tạo, hợp tác cùng có lợi, góp phần vào phát triển bền vững và thịnh vượng chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham quan các gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Hoa Lê

Kết nối doanh nghiệp, mở ra chương hợp tác mới

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang ngày càng được củng cố, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột hợp tác trọng tâm từ nay đến năm 2030. Hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt và vượt mốc 20 tỷ USD trong thời gian tới.

“Thành công của hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp hai nước – những ‘đại sứ kinh tế’ năng động, sáng tạo và đầy trách nhiệm” - ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư bài bản, tuân thủ pháp luật sở tại, tạo hàng vạn việc làm và đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương. Doanh nghiệp Campuchia cũng ngày càng mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam, hình thành chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng hai chiều.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Henry Hoàng

Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, thành phố luôn coi Campuchia là đối tác chiến lược và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư và phát triển. Ông cho biết, thành phố đang triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có cao tốc TPHCM – Mộc Bài, kết nối trực tiếp với Phnom Penh, mở ra không gian phát triển mới cho thương mại biên giới và khu vực Mekong.

“Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2025 là cơ hội vàng để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số” - ông Cường nhấn mạnh.

Năm 2023 và 2024, kim ngạch thương mại giữa hai nước Việt Nam - Campuchia đạt hơn 10 tỷ USD. Điều này cho thấy đà tăng trưởng ổn định của quan hệ kinh tế song phương.

Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp hai nước đã trao đổi về tiềm năng hợp tác trong ba lĩnh vực chiến lược: phát triển chuỗi siêu thị, hợp tác xăng dầu, chế biến và xuất nhập khẩu lương thực. Nhiều doanh nghiệp Campuchia bày tỏ mong muốn đưa thêm hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối của mình. Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp hai bên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện chính sách, thúc đẩy hợp tác đầu tư - thương mại bền vững, hiệu quả.