Thúc đẩy hợp tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

TPO - Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025 – 2030) đề ra yêu cầu đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, củng cố các mối quan hệ chiến lược, nâng tầm hợp tác song phương và đa phương với các đô thị lớn, trung tâm tài chính, thương mại hàng đầu thế giới.

Hợp tác đào tạo nghề “Viet_Unite”

Thực hiện định hướng trên, TPHCM thời gian qua đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế. Mới đây, tại TPHCM, đoàn công tác thành phố Leipzig (CHLB Đức) do Thị trưởng Burkhard Jung dẫn đầu cùng Công ty Vận tải giao thông Leipzig (LVB) đã ký hợp đồng đào tạo nghề “2 trong 1” cho 10 học viên Việt Nam với tên gọi “Viet_Unite” (Kết nối Việt Nam). Đây là bước tiếp nối chương trình hợp tác giữa hai quốc gia, mở ra cơ hội học tập và làm việc tại Đức.

Theo nội dung ký kết, các học viên sẽ được đào tạo trong 2,5 năm tại Leipzig, vừa học nghề lái tàu điện hoặc xe buýt, vừa được học kỹ thuật điện tử hoặc cơ khí kim loại và được cấp chứng chỉ IHK của Đức.

Thị trưởng thành phố Leipzig (Đức) Burkhard Jung tặng hoa cho các học viên mới nhận hợp đồng đào tạo

Trong 5–6 tháng đầu, học viên sẽ học tiếng Đức đến trình độ B2 và tham gia các hoạt động hội nhập văn hóa, làm quen với sinh hoạt đời sống và môi trường học tập tại Đức. Từ tháng 8/2026, học viên bước vào giai đoạn học nghề chính thức cùng học viên bản địa.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thị trưởng Leipzig Burkhard Jung cho biết, năm 2025 là dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức và 75 năm kể từ khi những sinh viên Việt Nam đầu tiên đến học tập tại Đông Đức. Ông cho biết, Leipzig hiện có cộng đồng người Việt lớn thứ hai tại Đức, với hơn 500 doanh nghiệp do người Việt sáng lập và điều hành, góp phần quan trọng vào đời sống kinh tế – xã hội của thành phố.

Leipzig hiện vận hành hệ thống giao thông công cộng lớn thứ hai của Đức, chỉ sau Berlin, với 271 tàu điện và 194 xe buýt phục vụ hơn 167 triệu lượt khách mỗi năm. Do nhu cầu đi lại tăng cao, thành phố đang thiếu hụt tài xế và kỹ thuật viên vận hành. Việc hợp tác đào tạo nghề với Việt Nam được xem là giải pháp đáp ứng nhu cầu nhân lực bền vững, đồng thời tăng cường hợp tác song phương giữa hai địa phương.

Bà Katrin Lukas, Giám đốc nhân sự và dịch vụ của LVB cho biết, doanh nghiệp đã lựa chọn 10 học viên trong số 90 hồ sơ đăng ký. Theo bà, rào cản ngôn ngữ và văn hóa là thách thức lớn nhất, song tinh thần học hỏi và khả năng thích nghi tốt sẽ giúp học viên Việt Nam hòa nhập nhanh với môi trường làm việc tại Đức. Học viên được hỗ trợ chỗ ở trong thời gian học và có thu nhập ổn định; sau khi hoàn thành chương trình, mức lương khởi điểm dự kiến từ 3.000 – 3.500 euro mỗi tháng (tương đương 92 – 108 triệu đồng).

Giới thiệu cơ hội việc làm tại các thị trường nước ngoài

TS. Fabian Magerl, Tổng giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Leipzig cho biết, Đức đang thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực kỹ thuật, giao thông, y tế và dịch vụ. Theo ông, Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, có tay nghề, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động Đức.

Không chỉ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề, Leipzig còn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực bảo tồn và y tế. Vườn thú Leipzig hỗ trợ các dự án bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, trong khi một số bệnh viện của thành phố này đã hợp tác với Bệnh viện Quân y 175 trong đào tạo chuyên môn và nghiên cứu.

Thị trưởng Burkhard Jung khẳng định, Leipzig và Việt Nam đang tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác được xây dựng trong hơn bảy thập niên qua. “Chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. 150 năm kinh nghiệm của Leipzig trong lĩnh vực giao thông có thể kết hợp với sự năng động và đổi mới của Việt Nam để hướng tới tương lai hợp tác hiệu quả hơn” - ông Burkhard Jung nhấn mạnh.

Đẩy mạnh đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội Vụ), trong tháng 7/2025, cả nước có 11.090 lao động Việt Nam xuất cảnh làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có 3.374 lao động nữ.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, có khoảng hơn 85.000 lao động Việt Nam đã đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 28.991 lao động nữ, đạt 65,9% kế hoạch cả năm (mục tiêu 130.000 người). Các thị trường trọng điểm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, gồm Nhật Bản (39.558 lao động), Đài Loan – Trung Quốc (32.471 lao động) và Hàn Quốc (7.340 lao động).

10 lao động ký hợp đồng đào tạo nghề với Công ty Vận tải giao thông Leipzig

Ngoài ra, các thị trường khác như Trung Quốc, Singapore, Romania và Hungary cũng góp phần gia tăng tổng số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài, phản ánh nỗ lực mở rộng thị trường của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, thời gian qua, cơ quan này đã nghiên cứu, cập nhật quy định pháp luật và chính sách của các quốc gia tiếp nhận lao động để tham mưu xây dựng các giải pháp điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Song song đó, việc phân cấp cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý lao động ngoài nước cũng đang được nghiên cứu, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy hành chính và phù hợp với mô hình quản lý hai cấp.

Cục cũng đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Chiến lược phát triển hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn tới, đảm bảo phù hợp với xu hướng dịch chuyển lao động toàn cầu và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong thời gian tới, công tác xúc tiến, đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác lao động với các quốc gia có nhu cầu tiếp nhận cao như Israel, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Liên bang Nga… sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Đây là những thị trường được đánh giá có thu nhập tốt và tiềm năng phát triển dài hạn.

Trung bình mỗi năm, Việt Nam đưa khoảng 150.000 người lao động ra 40 thị trường nước ngoài, làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau. Đa số doanh nghiệp được cấp phép hoạt động dịch vụ đều tuân thủ quy định pháp luật, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo trước khi phái cử. Một số doanh nghiệp hướng đến các thị trường yêu cầu trình độ cao, chú trọng chất lượng hơn số lượng và đưa được lao động có tay nghề, trình độ kỹ thuật sang làm việc ở nước ngoài.