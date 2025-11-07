Miss Universe 2025: Hương Giang có mặt trong BXH dự đoán lần thứ 5 của Missosology

HHTO - Chuyên trang nhan sắc quốc tế nổi tiếng Missosology tung BXH dự đoán lần thứ 5 cho cuộc thi Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74). Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang có mặt trong BXH này, cô được xếp ở vị trí thứ mấy?

Chuyên trang nhan sắc quốc tế nổi tiếng Missosology đã đưa ra tới 5 BXH dự đoán cho cuộc thi nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74).

Ở 3 BXH đầu tiên không có tên Hoa hậu Hương Giang do thời gian này cô chưa được công ty giữ bản quyền ở Việt Nam công bố là đại diện Việt Nam đến với cuộc thi này.

Sau khi chính thức trở thành Miss Universe Vietnam 2025, Hương Giang được Missosology dự đoán sẽ lọt Top 30 chung cuộc ở vị trí thứ 11.

Mới nhất, sau khi Miss Universe 2025 đã chính thức có những hoạt động đầu tiên, Hoa hậu Hương Giang tiếp tục được Missosology dự đoán sẽ lọt Top 30 chung cuộc ở vị trí thứ 14. Đây là một tin vui cho fan sắc đẹp Việt, vì Missosology thường có dự đoán khá chính xác với cuộc thi Miss Universe.

﻿

Phong độ của Hương Giang từ khi bắt đầu tới Thái Lan với vai trò đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 chưa hề suy giảm. Tuy không có lợi thế về chiều cao, người đẹp vẫn luôn nhận được đánh giá rất cao về thần thái và cách lựa chọn trang phục. Hương Giang luôn biết cách xuất hiện nổi bật giữa dàn thí sinh Miss Universe 2025. Rất nhiều chuyên trang dự đoán đại diện Việt Nam sẽ có mặt trong Top 30 chung cuộc.

﻿