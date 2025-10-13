Miss Grand International 2025: Không ngờ đây là lý do khiến Yến Nhi nhận 0% bình chọn

HHTO - Mặc dù gần đây Hoa hậu Yến Nhi đã bắt đầu có mặt trong những BXH bình chọn của Miss Grand International 2025, nhưng việc nhận 0% ở giải thưởng Miss Popular Vote (Người đẹp được bình chọn nhiều nhất) vẫn khiến cộng đồng mạng thắc mắc. Mới đây, Yến Nhi đã chia sẻ lý do, khiến không ít fan sắc đẹp “quay xe” ủng hộ cô.

Sau hàng loạt drama đáng tiếc, Hoa hậu Yến Nhi bắt đầu nhận được sự ủng hộ từ fan sắc đẹp nước nhà.

Ở phần bình chọn Top 20 Best in Swimsuit (Trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất), cô hiện đang nằm trong Top 3, chỉ đứng sau đại diện đến từ Philippines, thậm chí còn trên đại diện nước chủ nhà Thái Lan.

Sau vòng 1 của phần bình chọn Country’s Power of the Year, Yến Nhi đã chính thức lọt Top 20. Thí sinh giành chiến thắng trong phần bình chọn này sẽ chính thức có mặt trong Top 20 chung cuộc của Miss Grand International 2025.

Trước đó, ở giải thưởng Miss Popular Vote (Người đẹp được bình chọn nhiều nhất), lần đầu tiên một đại diện đến từ Việt Nam nhận 0% bình chọn. Không ít netizen cho rằng đây là hậu quả sau quá nhiều drama của Yến Nhi.

Tuy nhiên, mới đây, trên livestream của bạn cùng phòng là Hoa hậu Armenia Jiji Lilia, Yến Nhi đã chia sẻ lý do cô nhận 0% bình chọn là vì cô đã yêu cầu BCT Miss Grand International 2025 xóa video kêu gọi bình chọn của cô bằng tiếng Việt. Giữa tình hình bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân các tỉnh phía Bắc, Yến Nhi đã chọn cách lặng lẽ không nhận bình chọn, để bớt gây sự chú ý và phần nào giúp fan nhan sắc Việt tập trung hơn với việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Yến Nhi và bạn cùng phòng là Miss Grand Armenia.

Tới thời điểm hiện tại, cộng đồng mạng trong nước đã bớt gay gắt với Yến Nhi và rất nhiều fan “quay xe” ủng hộ nàng hậu. Cô đang thể hiện sự cố gắng nỗ lực qua các phần thi.