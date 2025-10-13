Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss Grand International 2025: Không ngờ đây là lý do khiến Yến Nhi nhận 0% bình chọn

JEANIE - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mặc dù gần đây Hoa hậu Yến Nhi đã bắt đầu có mặt trong những BXH bình chọn của Miss Grand International 2025, nhưng việc nhận 0% ở giải thưởng Miss Popular Vote (Người đẹp được bình chọn nhiều nhất) vẫn khiến cộng đồng mạng thắc mắc. Mới đây, Yến Nhi đã chia sẻ lý do, khiến không ít fan sắc đẹp “quay xe” ủng hộ cô.

Sau hàng loạt drama đáng tiếc, Hoa hậu Yến Nhi bắt đầu nhận được sự ủng hộ từ fan sắc đẹp nước nhà.

yen-nhi6.jpg
yen-nhi1.jpg

Ở phần bình chọn Top 20 Best in Swimsuit (Trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất), cô hiện đang nằm trong Top 3, chỉ đứng sau đại diện đến từ Philippines, thậm chí còn trên đại diện nước chủ nhà Thái Lan.

yen-nhi4.jpg
mgi.jpg

Sau vòng 1 của phần bình chọn Country’s Power of the Year, Yến Nhi đã chính thức lọt Top 20. Thí sinh giành chiến thắng trong phần bình chọn này sẽ chính thức có mặt trong Top 20 chung cuộc của Miss Grand International 2025.

Trước đó, ở giải thưởng Miss Popular Vote (Người đẹp được bình chọn nhiều nhất), lần đầu tiên một đại diện đến từ Việt Nam nhận 0% bình chọn. Không ít netizen cho rằng đây là hậu quả sau quá nhiều drama của Yến Nhi.

yen-nhi.jpg

Tuy nhiên, mới đây, trên livestream của bạn cùng phòng là Hoa hậu Armenia Jiji Lilia, Yến Nhi đã chia sẻ lý do cô nhận 0% bình chọn là vì cô đã yêu cầu BCT Miss Grand International 2025 xóa video kêu gọi bình chọn của cô bằng tiếng Việt. Giữa tình hình bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân các tỉnh phía Bắc, Yến Nhi đã chọn cách lặng lẽ không nhận bình chọn, để bớt gây sự chú ý và phần nào giúp fan nhan sắc Việt tập trung hơn với việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

yen-nhi2.jpg
yen-nhi1.jpg
Yến Nhi và bạn cùng phòng là Miss Grand Armenia.

Tới thời điểm hiện tại, cộng đồng mạng trong nước đã bớt gay gắt với Yến Nhi và rất nhiều fan “quay xe” ủng hộ nàng hậu. Cô đang thể hiện sự cố gắng nỗ lực qua các phần thi.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: Tổng hợp
#Hoa hậu Yến Nhi #Miss Grand International 2025 #bình chọn #Hoa hậu Hoà bình Việt Nam #bão lũ #trách nhiệm xã hội #Nguyễn Thị Yến Nhi #Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục