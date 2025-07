Miền Bắc sắp có nắng nóng diện rộng, dự báo Hà Nội hơn 40 độ nhiều ngày liền

Sau đợt mưa dông, dự báo miền Bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng, có khả năng là dài nhất từ đầu mùa Hè năm nay. Ở Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn 40 độ C trong nhiều ngày liên tiếp.

Mưa dông ở miền Bắc đang giảm và mặc dù mưa vẫn có thể xảy ra rải rác nhưng lượng mưa và thời gian mưa đều ít dần, nắng xuất hiện nhiều hơn.

Khi mưa giảm thì nhiệt độ lại tăng. Trong cuối tuần này, nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc vẫn ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ, không đến nỗi nóng gắt. Tuy nhiên, dự báo từ 14/7 hoặc 15/7, một đợt nắng nóng mới sẽ bắt đầu.

Theo các mô hình hiện tại thì đây sẽ là đợt nắng nóng diện rộng kéo dài ở miền Bắc, có thể là dài nhất từ đầu mùa Hè đến giờ. Vì những đợt nắng nóng trước ở miền Bắc thường ngắn, chỉ khoảng 2 ngày, nhưng đợt này có thể kéo dài (gần) cả tuần.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa Chủ Nhật, 13/7. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ở Hà Nội, dự báo nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào các buổi trưa và chiều sẽ đều vượt mức 40oC, có thể lên đến 41 - 43oC, liên tục nhiều ngày liền, trời nóng oi bức. Nếu xen giữa đợt nóng có ngày nhiệt độ xuống dưới ngưỡng nắng nóng một chút (nắng nóng là khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên) thì nhiệt độ cảm nhận vẫn rất cao.

Những tỉnh thành lân cận có xu hướng tăng nhiệt tương tự Hà Nội, chỉ có phía Tây Bắc Bộ thì dự báo không nóng bằng.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều 14/7 (thứ Hai tới). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong những ngày và ở những địa phương có nắng nóng, người dân ra ngoài luôn nên mang theo đồ che chắn nắng, nếu có thể thì tránh ở ngoài trời lâu vào những giờ nắng nóng cao điểm (11 - 16h), vì nắng nóng kéo dài khiến cơ thể rất dễ mệt mỏi, kiệt sức, còn có nguy cơ sốc nhiệt, cảm…