MERCUSYS - “Chạm Kết Nối - Sống Thông Minh”: Giải pháp mạng cho mọi gia đình

Trong kỷ nguyên số, Internet đã trở thành hạ tầng thiết yếu gắn liền với đời sống hằng ngày: từ học tập, làm việc đến giải trí tại gia. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ cần kết nối nhanh, mà còn mong muốn những giải pháp mạng dễ tiếp cận, dễ triển khai và phù hợp với nhịp sống hiện đại. Xuất phát từ nhu cầu đó, MERCUSYS - thương hiệu thuộc TP-Link, nhà cung cấp thiết bị Wi-Fi số 1 thế giới, được phát triển nhằm đưa công nghệ kết nối chất lượng cao đến gần hơn với gia đình Việt.

Hiện nay, MERCUSYS đã có mặt tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, vận hành mạng lưới 35.000+ điểm bán lẻ, 230+ cửa hàng trực tuyến, cùng 20 trung tâm chăm sóc khách hàng, đang kết nối hơn 50 triệu hộ gia đình trên toàn cầu. Sự hậu thuẫn từ TP-Link giúp thương hiệu sở hữu năng lực nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Một trong những nổi bật công nghệ của MERCUSYS là giải pháp Halo Mesh Wi-Fi - hệ thống WiFi toàn nhà thế hệ mới. Thay vì các bộ phát hoạt động rời rạc, Halo vận hành như một hệ thống thống nhất, mang lại vùng phủ sóng liền mạch, loại bỏ “điểm chết” WiFi và duy trì kết nối ổn định ngay cả khi người dùng di chuyển liên tục trong không gian sống.

Bên cạnh đó, MERCUSYS cũng tích cực tham gia vào làn sóng công nghệ mới khi sớm phát triển các dòng Router Wi-Fi 7. Việc tích hợp các công nghệ như băng thông siêu rộng, Multi-Link Operation và đa luồng truyền tải dữ liệu giúp thiết bị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của gia đình hiện đại, từ làm việc từ xa, học trực tuyến đến giải trí đa nền tảng.

Song song với việc cập nhật công nghệ, MERCUSYS chú trọng quy trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm, từ khâu nghiên cứu đến sản xuất. Trước khi đến tay người dùng, các thiết bị đều được thử nghiệm trong nhiều điều kiện sử dụng thực tế nhằm đảm bảo độ ổn định và tính bền bỉ trong quá trình vận hành.

Từ router Wi-Fi, hệ thống Mesh, thiết bị WiFi di động đến switch mạng và camera, MERCUSYS đang từng bước xây dựng hệ sinh thái kết nối toàn diện, hướng đến mục tiêu đưa công nghệ mạng trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với mọi gia đình Việt.