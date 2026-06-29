Màn solo của Heeseung (cựu thành viên ENHYPEN) nhận phản ứng ngược từ netizen

HHTO - Sau khi rời ENHYPEN, Heeseung (nay hoạt động với nghệ danh EVAN) đã chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Màn debut nhanh chóng thu hút sự quan tâm của fan K-Pop, song thành tích mở màn và phong thái của anh khi "đi con đường riêng" lại đang nhận phản ứng trái chiều.

Sau thông báo rời ENHYPEN để tập trung theo đuổi con đường solo hồi tháng 3, Heeseung - nay hoạt động với nghệ danh EVAN đã chính thức gia nhập đường đua K-Pop bằng đĩa đơn đầu tay Ride or Die, cùng ca khúc b-side Overflow.

Việc Heeseung rời ENHYPEN từng khiến không ít fan bất ngờ. Nhưng thay vì "dứt áo đi luôn" như nhiều trường hợp khác, nam thần tượng vẫn ở lại BELIFT LAB và lựa chọn bắt đầu hành trình mới với tư cách nghệ sĩ solo.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, anh cả ENHYPEN chính thức bước vào hành trình solo với đĩa đơn đầu tay phát hành ngày 22/6.

Thay vì lựa chọn một hình tượng an toàn cho màn ra mắt solo, EVAN quyết định "lột xác" với hình ảnh đậm chất Rock, gai góc và có phần nổi loạn. Nam ca sĩ trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác, viết lời và xây dựng ý tưởng cho dự án cá nhân đầu tay như một cách giới thiệu bản sắc nghệ thuật của riêng mình.

Ride or Die thuộc thể loại Alternative Rock với tiếng guitar điện, nhịp trống mạnh và những đoạn cao trào giàu năng lượng. Thông qua ca khúc này, EVAN mang đến câu chuyện về những người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng thử thách và theo đuổi điều mình tin tưởng. Đây cũng được xem là lời chào sân cho chương mới trong sự nghiệp, khi nam ca sĩ sinh năm 2001 mạnh dạn thử sức với một hình ảnh và màu sắc âm nhạc khác biệt so với trước đây.

Trong MV, EVAN xuất hiện với mái tóc vàng nổi bật, cùng phong cách gai góc.

Sau khi phát hành, ca khúc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng fan K-Pop. MV cán mốc hơn 11 triệu lượt xem trên YouTube sau 5 ngày, trong khi video quảng bá trên các sân khấu âm nhạc cũng ghi nhận số lượt xem đáng nể, cho thấy sức hút nhất định của "cựu hoàng tử hút fan ENHYPEN".

Tuy nhiên, ở các BXH nhạc số Hàn Quốc, ca khúc lại chưa đạt được kết quả như nhiều người kỳ vọng. Cụ thể, Ride or Die từng đạt thứ hạng 4 realtime và 87 daily trên Bugs trước khi rời BXH chỉ sau 2 ngày. Các nền tảng nhạc số khác như MelOn, Genie... ca khúc đều không ghi nhận thành tích khả quan.

Fan của ENHYPEN từng "phát hỏa" khi thông báo rời nhóm của Heeseung được công bố bất ngờ. Người hâm mộ mắng thẳng mặt công ty vì để mất thành viên nổi tiếng bậc nhất nhóm. Tuy nhiên, khi "era solo" của EVAN bắt đầu lại là lúc anh nhận về "phản ứng ngược". Không riêng netizen mà một số người hâm mộ ENHYPEN bắt đầu khó chịu khi họ phát hiện anh "nhá hàng" về cái tên "Ride or Die" trong tâm thư sau khi rời nhóm.



Người hâm mộ cho rằng EVAN chỉ quan tâm đến sự nghiệp cá nhân mà ngó lơ hành trình nhóm. Fan thất vọng vì cho rằng nam idol thiếu chân thành khi coi lá thư xoa dịu trở thành cơ hội để "thả hint", để quảng bá cho sản phẩm của mình.

Khán giả cho rằng sự đổi mới của EVAN quá kén người nghe khi thử nghiệm Alternative Rock. Mới đây, đoạn clip EVAN thực hiện một phần vũ đạo của Ride or Die trong lúc giao lưu cùng MC cũng bất ngờ viral theo hướng không mấy vui vẻ. Nhiều ý kiến cho rằng màn thể hiện lần này mang đến cảm giác "kỳ kỳ" so với hình ảnh "ma cà rồng", "hoàng tử vạn người mê" khi còn hoạt động trong ENHYPEN.

Một số netizen nhận xét động tác của nam ca sĩ có phần lúng túng, kỳ cục, mất hoàn toàn khí chất idol từng có. Tạo hình quảng bá cũng bị chê tơi tả là "dìm nhan sắc" của EVAN.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ cho rằng chỉ vài giây cắt từ một buổi giao lưu là chưa đủ đánh giá toàn bộ khả năng trình diễn của EVAN, đồng thời cho rằng hình tượng và phong cách biểu diễn của anh hiện cũng đã thay đổi theo định hướng âm nhạc mới mà anh ao ước.

Hiện tại, màn ra mắt của EVAN vẫn đang được cộng đồng K-Pop theo dõi sát sao. Dù vậy, với đây mới chỉ là sản phẩm solo đầu tiên, không ít fan vẫn kỳ vọng nam ca sĩ sẽ từng bước khẳng định màu sắc riêng trong thời gian tới.