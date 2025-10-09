Màn chào đón ấn tượng tân học viên Sĩ quan Lục quân 1

TPO - Tối 9/10, gần 4.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Sĩ quan Lục quân 1 và đơn vị kết nghĩa đã cùng tham dự chương trình giao lưu thanh niên sôi nổi với chủ đề “Chào học viên Khóa 93, Khóa 7 Văn bằng 2”. Chương trình gồm các màn biểu diễn võ thuật, văn nghệ… đặc sắc và sôi nổi.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ 1); Trung tướng, Tiến sĩ Lê Văn Duy - Chính ủy Trường SQLQ 1; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

﻿﻿ ﻿ Màn hát múa “Giai điệu tự hào” do các hạt nhân văn nghệ của nhà trường và đơn vị kết nghĩa biểu diễn, mở màn chương trình giao lưu sôi động.

Thượng tá Khuất Sơn Tùng - Trưởng Ban Công tác quần chúng (Phòng Chính trị Trường SQLQ 1), cho biết, đầu tháng 9/2025, nhà trường đã tiếp đón các học viên Khóa 93 và Khóa 7 Văn bằng 2 nhập học; trải qua quy trình rà soát chất lượng, khám sức khỏe, tổng số học viên của hai khóa là 815 người.

Các tân học viên đến từ nhiều miền quê và có hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu đó là phấn đấu trở thành người sĩ quan công tác lâu dài trong Quân đội. Dù mới trải qua thời gian hơn một tháng, song các học viên đã thể hiện được sự quyết tâm trong học tập và đã từng bước rèn luyện bản thân, chấp hành nghiêm kỷ luật, các chế độ quy định của Quân đội, nhà trường.

Theo Thượng tá Khuất Sơn Tùng, trong chương trình, các tân học viên được tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Quân đội, nhà trường thông qua hình thức sân khấu hóa và chương trình tuyên truyền viên trẻ.

Đặc biệt, các tân học viên được các hạt nhân văn nghệ là cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên của nhà trường và học viên các khóa trước, cùng các nghệ sĩ, ca sĩ chào đón bằng các tiết mục văn nghệ rất sôi động và đầy ý nghĩa.

“Thông qua chương trình giao lưu, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin vào con đường binh nghiệp mà học viên đã lựa chọn khi học tập, công tác tại Trường SQLQ 1 Anh hùng - Đại học Trần Quốc Tuấn”, Thượng tá Khuất Sơn Tùng chia sẻ.

Đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Trường Sĩ quan Lục quân 1 và các cơ quan, đơn vị tham dự chương trình giao lưu.

﻿ Chương trình đã mang tới sự hứng khởi, truyền động lực và niềm tin cho các học viên và chiến sĩ của Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Chương trình tuyên truyền viên trẻ với chủ đề “Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 1 vững bước dưới cờ Trung với Nước, Hiếu với Dân”, với sự tham gia biểu diễn của Đội Tuyên truyền viên trẻ nhà trường và đơn vị kết nghĩa, nhằm khái quát lịch sử truyền thống của Quân đội và nhà trường; khẳng định niềm vinh dự tự hào của lớp lớp các thế hệ học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Các ca sĩ Nhà hát ca múa nhạc Quân đội biểu diễn và giao lưu với các học viên và chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1.

﻿ ﻿ ﻿ Màn biểu diễn võ thuật đặc sắc do các học viên Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 4 (chuyên ngành Trinh sát) thực hiện, là minh chứng sống động cho sức mạnh, ý chí và tinh thần thép của người chiến sĩ.