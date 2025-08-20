Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Lý do lương hưu tháng 9 chậm chi trả

Phan Thiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do trùng vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lương hưu, trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3-25/9 tại bưu điện và điểm giao dịch trên toàn quốc, thay vì từ ngày 2/9 theo thường lệ.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, căn cứ quyết định 166/QĐ-BHXH, lương hưu và trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3/9 do trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Theo quy định của BHXH Việt Nam, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân vào ngày 2 hằng tháng. Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, lịch chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ.

0413-luong-171980836097713531842-17333945059201599246149.jpg
Lương hưu, trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3-25/9, thay vì từ ngày 2/9 như thường lệ. Ảnh minh họa.

Lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng được chi trả qua hai hình thức. Với hình thức chuyển khoản, người hưởng sẽ nhận tiền chậm nhất vào ngày 5 hằng tháng.

Với hình thức tiền mặt, cơ quan chi trả thực hiện từ ngày 2 đến ngày 10 tại các điểm chi trả cố định, tối thiểu 6 giờ/ngày. Nếu danh sách đã giải quyết xong, việc chi trả có thể kết thúc sớm trước ngày 10.

Từ ngày 11-25/9, việc chi trả tiếp tục tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả cấp huyện. Lịch này có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Như vậy, tổng thời gian chi trả lương hưu tháng 9 kéo dài từ ngày 3 đến hết ngày 25/9, theo cả hai hình thức tiền mặt và chuyển khoản.

Người hưởng lương hưu cần lưu ý các quy định về thay đổi hình thức hoặc nơi nhận. Khi có nguyện vọng, phải gửi văn bản đề nghị tới cơ quan BHXH nơi đang chi trả. Trong 5 ngày làm việc, cơ quan này phải giải quyết hoặc trả lời bằng văn bản nếu không thể thực hiện.

Trường hợp người hưởng không trực tiếp đi nhận, có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, thời hạn tối đa 12 tháng.

Theo BHXH Việt Nam, khoảng 3,4 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Ngoài ra, người hưởng cũng được chi trả tại nhà trong trường hợp già yếu, cô đơn, ốm đau, không thể đến nhận trực tiếp

Riêng tại Hà Nội, BHXH thành phố sẽ chi trả khoảng 4.096 tỷ đồng cho hơn 595.000 người hưởng (trên 99,4%) qua tài khoản cá nhân. Cơ quan này còn chi trả bằng tiền mặt trên 43,6 tỷ đồng cho hơn 3.400 người hưởng khác.

Lương hưu cao nhất bao nhiêu từ 1/7?

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 12/2025/TT-BNV, quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1/7, mức lương hưu hằng tháng được tính dựa trên mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH và thời gian đóng BHXH.

Đối với lao động nữ, mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương cho 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa không quá 75%.

Đối với lao động nam, mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương cho 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa không quá 75%...

Như vậy, mức lương hưu cao nhất mà người lao động có thể nhận được hiện nay là 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Phan Thiên
#Bảo hiểm xã hội #lương hưu #người lao động #công chức #việc làm #mức lương

Xem thêm

Cùng chuyên mục