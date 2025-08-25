Lý do khiến vàng kém hấp dẫn hơn ngoại tệ

TPO - Giá vàng đi xuống trong phiên đầu tuần khi đồng USD phục hồi, thị trường chứng khoán khởi sắc trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng giảm

Trong phiên giao dịch hôm nay (25/8), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 3.364,25 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8 vào phiên cuối tuần trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng mất 0,3%, xuống 3.409,8 USD/ounce.

Chỉ số đồng USd (DXY) tăng 0,2% so với rổ tiền tệ chính, thoát đáy 4 tuần, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn với người mua nắm giữ ngoại tệ khác.

Trước đó, ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - cho biết rủi ro trên thị trường việc làm đang tăng, đồng thời ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. “Lạm phát vẫn là mối đe dọa và quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra”, ông Powell nhấn mạnh.

Vàng trượt dốc sau khi liên tục tăng giá.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá 87% khả năng Fed sẽ hạ 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 17/9, dự kiến tổng cộng khoảng 48 điểm cơ bản sẽ được cắt giảm vào cuối năm nay.

Các nhà đầu tư cũng chờ báo cáo lạm phát tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố vào thứ Sáu, dự báo cho thấy lạm phát cơ bản tăng lên 2,9%, mức cao nhất kể từ cuối năm 2023.

Ở nhóm kim loại khác, bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 38,09 USD/ounce, bạch kim lùi 0,3% còn 1.356,95 USD, trong khi palladium mất 0,6% về 1.119,67 USD.

Chứng khoán châu Á tăng nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa đầu tuần trong sắc xanh, nhờ tâm lý lạc quan về khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách, cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh của Nvidia sẽ củng cố triển vọng ngành công nghệ.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,6%, Kospi Hàn Quốc tăng 0,7%, còn S&P/ASX 200 của Úc cộng thêm 0,4%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản tiến 1,1%, dẫn đầu bởi mức tăng 1% của nhóm blue-chip Trung Quốc (CSI300).

Cổ phiếu có tín hiệu tích cực.

Sự chuyển hướng ôn hòa của Fed đã khiến thị trường kỳ vọng cao hơn. Dữ liệu hợp đồng tương lai cho thấy có tới 84% khả năng Fed hạ 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9 và ít nhất 100 điểm cơ bản trong vòng một năm tới.

Ông Bruce Kasman - Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế toàn cầu tại JPMorgan - nhận định: “Tin tức này củng cố quan điểm của chúng tôi rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách để ứng phó với nhu cầu lao động giảm sút, đồng thời rủi ro đối với dự báo về sự suy giảm tăng trưởng toàn cầu trong quý này đang có xu hướng tăng”.

Trên Phố Wall, cả ba chỉ số chính đều khởi sắc cuối tuần qua: Dow Jones tăng 1,9% và đóng cửa ở mức kỷ lục, S&P 500 cộng thêm 1,5%, còn Nasdaq vọt gần 1,9%.

Tâm điểm tuần này là báo cáo lợi nhuận của Nvidia công bố ngày thứ Tư. Thị trường dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 48% trên doanh thu 45,9 tỷ USD trong quý tài chính thứ hai. Giới phân tích cho rằng biến động cổ phiếu Nvidia có thể tạo “sóng” cho toàn bộ thị trường do công ty hiện được định giá 4.000 tỷ USD.