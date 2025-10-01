Lưu ý khi ra đường: Hơn 20 điểm ngập úng tại Hà Nội sáng 1/10

HHTO - Sáng nay 1/10, nội thành Hà Nội còn hơn 20 điểm ngập gây khó khăn cho giao thông như tại Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, đại lộ Thăng Long, cầu Bươu...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Bualoi (bão số 10) trên địa bàn Hà Nội có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung từ 11h30 đến 17h30 ngày 30/9, với lượng mưa phổ biến 250-350mm, cục bộ có nơi rất lớn như tại phường Hai Bà Trưng 420mm, Ô Chợ Dừa 510mm.

Lượng mưa đo được từ 7h ngày 30/9 đến 6h ngày 1/10, tại các khu vực trên địa bàn thành phố như sau: Phường Hai Bà Trưng 420mm, Ô Chợ Dừa 510mm, Ba Đình 212mm, Văn Miếu 282mm, Yên Sở 276mm, xã Vĩnh Thanh 459mm, xã Thường Tín 309mm... Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn thành phố ngày 30/9 đã xuất hiện 82 điểm úng ngập.

Đến 6h ngày 1/10, còn hơn 20 điểm úng ngập. Cụ thể tại khu vực sông Nhuệ còn úng ngập tại các đường, phố như: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long số 5 và 6, ngã ba Tổng cục V, cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng...

Khu vực Phạm hùng sáng 1/10 vẫn ngập, phương tiện di chuyển khó khăn. (Ảnh: Đạt Docle)

Lưu vực sông Tô Lịch giao thông cơ bản bảo đảm, còn đọng nước tại Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính…

Lưu vực Tả Hồng còn ngập tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

Để sớm giải quyết tình trạng úng ngập tại các điểm trên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các điểm ngập.

Đồng thời đơn vị cũng vận hành 100% các trạm bơm đầu mối trên hệ thống nhằm hạ mực nước trên các sông, hồ.

Khu vực đường Phùng Hưng (Hà Đông), gần viện 103. (Ảnh: Lê Hùng Cường)

Do mưa lớn cũng đã khiến một số trạm bơm phải dừng hoạt động, tháo bơm do mực nước dâng cao như: Trạm bơm hồ Đống Đa, hồ Đền Lừ, hồ Xã Đàn, hồ Thành Công, Phan Văn Trường.

Hôm nay, Hà Nội đã cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học, nhiều công sở cho nhân viên làm việc từ xa nên mật độ trên đường giảm đáng kể. Đến 7h, giao thông trên các trục chính dẫn vào trung tâm Thủ đô như Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy, Phạm Hùng chỉ ùn tắc ở các nút giao, chưa rối loạn.