Lượng khách kỷ lục qua sân bay Nội Bài hôm nay

TPO - Hôm nay (4/1), sân bay Nội Bài, Hà Nội ghi nhận lượng khách cao nhất từ trước tới nay trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, với hơn 115.000 lượt khách và hàng trăm chuyến bay quốc tế, nội địa dồn dập trở lại Thủ đô.