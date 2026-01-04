Lượng khách kỷ lục qua sân bay Nội Bài hôm nay

TPO - Hôm nay (4/1), sân bay Nội Bài, Hà Nội ghi nhận lượng khách cao nhất từ trước tới nay trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, với hơn 115.000 lượt khách và hàng trăm chuyến bay quốc tế, nội địa dồn dập trở lại Thủ đô.
Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, theo kế hoạch, trong ngày hôm nay - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, sân bay phục vụ khoảng 115.000 lượt khách cùng 650 chuyến bay.
Đáng chú ý, hôm nay lượng khách quốc tế tại Nội Bài sẽ đạt khoảng 50.000 lượt - mức cao nhất từ trước tới nay - tương ứng 330 chuyến bay. Khách nội địa đạt khoảng 65.000 lượt với 320 chuyến bay.
Trước đó, trong ngày cuối cùng của năm 2025 - ngày đầu kì nghỉ Tết Dương lịch, Nội Bài đã đón gần 110.500 lượt khách, gồm khoảng 62.400 khách nội địa và hơn 48.000 khách quốc tế, với tổng cộng 676 lượt chuyến bay.
Theo ghi nhận, các khu vực làm thủ tục, dù lượng tăng mạnh nhưng hoạt động khai thác vẫn diễn ra trong trật tự.