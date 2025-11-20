Lương chỉ 4 triệu, cô giáo vùng khó vẫn giữ lớp, nuôi trẻ bằng mô hình 'bán trú dân nuôi'

TPO - Dịp 20/11 năm nay, cô giáo Trần Thị Châu, Trường Mầm non A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị cảm thấy vô cùng tự hào, xúc động khi được là một trong những người được Bộ GD&ĐT vinh danh gương điển hình tiên tiến. Hơn 20 năm gắn bó với trẻ mầm non, cô mong ước các em vùng khó được sống, học tập trong điều kiện đủ đầy hơn.

Cô chia sẻ, ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay thật hạnh phúc, xúc động vì được đi Hà Nội dự lễ tuyên dương của Bộ GD&ĐT. Cô thấy may mắn vì đã lựa chọn nghề “trồng người” và "ươm những mầm xanh”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở mảnh đất Cam Lộ, sau khi tốt nghiệp, cô Châu dạy hợp đồng tại Trường TH&THCS A Xing (Quảng Trị). Trong quãng thời gian bị cắt hợp đồng, mất việc ở nhà, thương trẻ vùng khó không được đến trường, cô đã tình nguyện đưa trẻ về nhà dạy không lương suốt hai năm liền.

Trải qua những thử thách, năm 2007, cô được vào biên chế và phân công giảng dạy tại Trường Mầm non A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, gắn bó từ đó đến nay.

Hơn 20 năm trong nghề, đến nay lương và tất cả các khoản phụ cấp của cô mới chỉ gọi là "đủ trang trải" nếu khéo co kéo. “Nếu Đảng, Nhà nước có chính sách tăng lương cho đội ngũ giáo viên sẽ rất tốt, để thầy cô yên tâm sống được với nghề. Đặc biệt là giáo viên hợp đồng, ở vùng khó lại càng khó. Thu nhập của các cô mỗi tháng chỉ khoảng 4 triệu đồng, không đủ trang trải”, cô Châu nói.

Trường mầm non A Xing, xã Lìa thuộc vùng miền núi tỉnh Quảng Trị, nơi cuộc sống của người dân đang khó khăn, thiếu thốn. Trường nhận được sự quan tâm, đầu tư của các cấp nhưng cơ sở vật chất vẫn còn hạn chế, nhiều điểm trường lẻ nằm cách xa trung tâm, đường sá đi lại khó khăn, mùa mưa lũ thường xuyên chia cắt. Cô trăn trở khi thấy nhiều trẻ đến trường áo quần không đủ mặc, cơm ăn không đủ no, vệ sinh của trẻ khi mới vào trường còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó một số phụ huynh chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đưa trẻ đến trường.

Trăn trở với bữa ăn bán trú của trẻ

Năm 2008, trong một đợt tham quan học tập các tỉnh phía Bắc, cô nhận thấy trường bạn thực hiện mô hình “bán trú dân nuôi” phụ huynh mang cơm đến lớp cho trẻ ở lại ăn trưa rất ý nghĩa nên đã mạnh dạn đề xuất với nhà trường thực hiện. Mô hình nhanh chóng được nhiều phụ huynh đồng tình ủng hộ và đội ngũ giáo viên nhiệt tình hưởng ứng. Phụ huynh nấu cơm cho trẻ đến trường tồn tại được nhiều năm, sau đó được Nhà nước hỗ trợ chính sách để trẻ ăn trưa bán trú tại trường.

Nhưng không ít lần, cô Châu cũng dành thời gian hướng dẫn phụ huynh cách nấu những món ăn đơn giản, giàu dinh dưỡng ngay tại gia đình, từ đó lan tỏa thói quen ăn uống khoa học.

Cô cho biết, đa số học sinh trong lớp là người dân tộc thiểu số, tiếng Việt còn hạn chế nên cô học tiếng dân tộc để giao tiếp, giúp trẻ cảm thấy an tâm, được lắng nghe và thấu hiểu.

Trong những năm dạy dỗ trẻ, thương học trò nghèo, cô Châu cũng luôn chủ động kết nối với các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân để xin sách vở, quần áo, chăn, đồ dùng học tập; nhờ phụ huynh đóng góp ngày công, nguyên liệu để xây dựng môi trường trong và ngoài lớp; làm mái che, sân chơi, làm vườn rau cải thiện… cho các em hoạt động.

Theo nữ giáo viên, từ những ngày đầu tiên thực hiện mô hình “Bán trú dân nuôi” chỉ có 50% trẻ tham gia, đến nay đã có 100% trẻ ăn bán trú. Chất lượng bán trú được nâng lên hằng năm khi bữa cơm của trẻ đầy đủ thực phẩm hơn. Nhờ đó, lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm mạnh qua từng năm học, các thói quen, nề nếp trong ăn uống, vệ sinh của các em cũng được hình thành, biết tự chăm sóc bản thân, có thói quen rửa tay bằng xà phòng, biết giữ gìn vệ sinh răng miệng và thân thể; bản thân tôi luôn tích cực tuyên truyền đến phụ huynh về công tác vệ sinh.

Năm học này, cô đứng lớp ghép 18 trẻ, trong đó 1 trẻ khuyết tật nên công việc vốn vất vả lại càng vất vả hơn. Nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của trẻ đã giúp cô có thêm động lực để dạy dỗ, chăm sóc mỗi ngày.

“Tôi thấy tự tin, tự hào với nghề mình đã chọn, đó cũng là động lực để tôi trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để tổ chức được bữa ăn bán trú cho trẻ tại trường”, cô nói.

Cô tâm sự, trong ngày nhà giáo 20/11, với cô niềm vui thật trọn vẹn khi nhận thấy ý nghĩa sâu sắc của nghề. Nhìn trẻ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, tự tin mỗi ngày là động lực để cô đến trường mỗi ngày. Những bữa ăn bán trú được tổ chức chu đáo, cũng chính là tình yêu thương và trách nhiệm của cô giáo, góp phần gieo mầm cho một thế hệ tương lai tươi sáng hơn.