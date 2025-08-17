Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

LPBank V.League 1-2025/26 HAGL vs Becamex TPHCM 0-1(Hết H1): HAGL thủng lưới

TPO - Hậu vệ HAGL phạm lỗi trong vòng cấm và sau khi kiểm tra VAR, trọng tài cho Becamex TPHCM quả phạt 11m. Võ Minh Trọng đã thực hiện thành công, đưa đội khách vươn lên dẫn 1-0.

foul Hiệp 2 bắt đầu
foul Hết hiệp 1

45': Không có diễn biến đáng chú ý nào trong những phút cuối hiệp 1. HAGL chấp nhận bị Becamex TPHCM dẫn bàn. Rõ ràng, đội chủ nhà có quá nhiều việc phải làm ở hiệp 2.

goal VÀOOOO Becamex TPHCM ghi bàn

42': Trung Kiên đã đoán đúng hướng nhưng Minh Trọng vẫn có thể tung ra cú đá căng găm bóng vào góc chết. Becamex TPHCM dẫn 1-0.

penalty Penalty cho Becamex TPHCM

40': Sau nhiều phút xem VAR, trọng tài quyết định Du Học đã kéo áo trong vòng cấm. Becamex TPHCM đứng trước cơ hội ghi bàn dẫn trước.

var VAR vào cuộc

35': Du Học dường như đã kéo áo khi tham gia phòng ngự. Trọng tài đang xem VAR để cân nhắc phạt đền cho các vị khách.

report Không vào, các vị khách bỏ lỡ

30': Ngô Tùng Quốc tạt bóng vừa tầm để đồng đội băng vào. Nhưng tiền đạo Odoukuwchu lại đánh đầu vọt xà trong tư thế rất thoải mái.

report Hai bên vẫn loay hoay

25': Cả hai gặp khó về sân bãi, hơn nữa họ đang thi đấu với lực lượng bị xáo trộn nên tính kết dính là không cao.

report Vẫn là HAGL hãm thành

20': Conceicao được đặt vào tư thế đối mặt. Song tiền đạo này lại dứt điểm quá hiền. HAGL đang lấn lướt trong thế trận sân trơn bóng ướt.

report Không vào, HAGL sở hữu cú đá đầu tiên

16': Từ một đường bóng bổng, bóng đến chân Vĩnh Nguyên. Tiền vệ này tung ra cú đá căng nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ môn Becamex TPHCM. Đây mới là pha dứt điểm đầu tiên mà 2 đội tung ra từ đầu trận.

report Cả HAGL lẫn Becamex TPHCM đều lên bóng khó khăn vì mặt sân kém

14': Cả hai chuyền bóng rất khó khăn. Rõ ràng, cả hai có lý để không hài lòng về sân bãi, nhất là khi mặt cỏ Pleiku Arena đã được đầu tư và quảng bá rầm rộ trong mùa hè vừa qua.

report Becamex TPHCM phản công bất thành

9': Minh Tùng đi bóng dũng mãnh bên cánh trái. Anh lướt qua 3 cầu thủ HAGL nhưng đường chuyền cuối cùng của cầu thủ này lại bị chặn bởi... vũng nước.

report Sân trơn bóng ướt khiến hai bên khó triển khai bóng

5': Trong những phút đầu, Becamex TPHCM lẫn HAGL đều phải phất bóng dài do mặt sân đọng nước, khó có thể lên bóng tuần tự.

foul Trận đấu bắt đầu
report Đội hình của 2 đội

Hai bên đều sử dụng tối đa dàn ngoại binh. Các vị khách còn có Adriano Schmidt hứa hẹn sẽ giúp họ an tâm hơn ở hàng thủ.

img-6629.jpg
jairo-hagl-17279596964871825864685-32-0-504-902-crop-1727961061131602501352.jpg

Vòng 1 LPBank V.League 1 mùa giải 2025/26 chứng kiến cuộc so tài đáng chú ý giữa HAGL và Becamex TPHCM trên sân Pleiku. Với cái tên Becamex Bình Dương, HAGL từng tạo ra một cặp đấu rất thú vị ở mùa trước. Vì mỗi đội đều có chiến thắng đậm đà trên sân nhà. Tại Pleiku, HAGL đả bại đối thủ 4-0 để tạo nên trận thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu với CLB này. Khi làm khách tại đất Thủ, họ lại thua đậm để “trả cả vốn lẫn lãi”.

Trong lần gặp gỡ hôm nay, HAGL và Becamex TPHCM đã rất khác. Nếu như HAGL bán đi bộ khung cầu thủ nội gồm Văn Sơn, Lý Đức, Quang Nho, Minh Vương… thì Becamex TPHCM lại chia tay với bộ khung cầu thủ ngoại. Bên cạnh đó, họ cũng không còn Tiến Linh, tiền đạo nội xuất sắc nhất sân cỏ Việt Nam những năm gần đây.

Hàng loạt thay đổi đặt ra nhiều thử thách cho 2 đội bóng. Trong lần tái ngộ này, chắc chắn HAGL phải kỳ vọng vào màn tỏa sáng của các ngoại binh như Jairo, Marciel và Conceicao. Cả cầu thủ Việt kiều Ha Ryan cũng có thể làm nên khác biệt.

Trong khi đó Becamex TPHCM cân bằng hơn. Họ vẫn giữ lại được những gương mặt nội địa quan trọng nhưng Minh Khoa, Minh Trọng, Việt Cường. Ngoài ra họ có 3 tân binh ngọai gồm Zlatkovic, Ferreira Hugo và Jose Carios, giúp lối chơi thêm điểm nhấn.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26, tại https://fptplay.vn

