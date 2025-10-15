Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lợi dụng cái chết của đối tác, lừa tiền con gái nạn nhân

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nghe tin đối tác qua đời, người đàn ông ở Đắk Lắk dựng chuyện “chưa trả đủ tiền mua đất” để lừa con gái nạn nhân.

Ngày 15/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Văn Giang (56 tuổi, trú xã Ea Rốk, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

tien-phong.jpg
Đối tượng Thân Văn Giang.

Theo điều tra ban đầu, năm 2008, ông Mai Văn T. (SN 1953, trú TP Hồ Chí Minh) đến xã Ea Rốk tìm mua 30ha đất nông nghiệp để trồng cao su. Qua quen biết, ông T. nhờ Giang — người sống lâu năm tại địa phương tìm giúp nguồn đất. Ông T. đã giao cho Giang 1,1 tỷ đồng để mua đất và sau đó ủy quyền cho Giang trông coi, quản lý.

Đầu tháng 9/2021, khi hay tin ông T. qua đời do mắc COVID-19, Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Đối tượng gọi cho con gái ông T., bịa chuyện rằng cha cô còn nợ 80 triệu đồng tiền mua đất của người dân địa phương.

Con gái ông T. tưởng thật nên chuyển 85 triệu đồng cho Giang. Trong đó 80 triệu đồng để trả tiền mua đất, 5 triệu đồng còn lại là chi phí xăng xe cho ông Giang. Sau khi nhận được tiền, ông Giang chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Vụ việc được gia đình nạn nhân phát hiện, tố cáo đến cơ quan công an. Vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Huỳnh Thủy
#Lừa đảo #Đắk Lắk #cái chết #chiếm đoạt tài sản #đất đai #đối tác #tố cáo

Xem thêm

Cùng chuyên mục