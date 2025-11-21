Loạt ô tô bị xịt sơn trắng lên kính khi đỗ trong ngõ ở Nghệ An

TPO - Đậu xe trong ngõ, không có biển cấm dừng đỗ nhưng nhiều chủ xe tá hỏa khi thấy ô tô mình bị xịt sơn kín cửa kính.

Chiều 21/11, Công an phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã nhận được phản ánh của công dân về việc ô tô bị xịt sơn khi đậu trong ngõ. Đơn vị đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường, ghi nhận hiện trạng và xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, 3 ô tô đậu trong một ngõ nhỏ trên đường Ngư Hải (phường Thành Vinh) bị xịt sơn trắng lên cửa kính, khiến chủ xe bàng hoàng.

Ô tô của chị Quỳnh bị xịt sơn trắng lên kính và gương chiếu hậu

Chị Hoàng Thanh Quỳnh (trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng 9h30, chị đậu xe ô tô bên cạnh căn nhà số 167 trên đường Ngư Hải để đi cà phê. Do quán hết chỗ, chị Quỳnh chọn ngõ bên cạnh để đậu và nhận được phản ứng từ một người phụ nữ, yêu cầu di chuyển ngay.

“Tôi thấy ngõ rộng, đủ 2 làn xe chạy, không chắn cửa nhà ai nên mong chị ấy thông cảm, lát nữa xong việc sẽ đánh xe đi nhưng chị ấy kiên quyết không cho tôi đậu và nói “đậu xe đó đừng có trách”, chị Quỳnh kể.

Xe chị Phương cũng bị xịt sơn đầy kính.

Khoảng 10 phút sau, chị Trần Mai Phương (bạn chị Quỳnh) đến đậu xe phía sau ô tô của chị Quỳnh và cũng bị người phụ nữ này phản đối. Chị Phương nói thông cảm do đang có việc, người phụ nữ không nói gì thêm.

Đến 11h30 cùng ngày, khi ra lấy xe, cả hai tá hỏa phát hiện toàn bộ cửa kính bên phải của ô tô mình đã bị xịt kín sơn trắng. Chiếc xe của một người đàn ông đậu ở đó cũng chung số phận.

“Chúng tôi đậu xe nép gọn vào lề đường, bên cạnh là tường nhà dân, khu vực này không có biển cấm dừng đỗ, cũng không cản trở phương tiện khác lưu thông nhưng không hiểu sao lại bị xịt sơn”, chị Phương băn khoăn.

Vị trí đậu xe của của chị Quỳnh và chị Phương

Do không xác định được ai là người xịt sơn lên xe, chị Quỳnh và chị Phương đã trình báo vụ việc lên Công an phường Thành Vinh. Các chủ xe đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và buộc người phá hoại khắc phục hậu quả.