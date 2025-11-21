Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Loạt ô tô bị xịt sơn trắng lên kính khi đỗ trong ngõ ở Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đậu xe trong ngõ, không có biển cấm dừng đỗ nhưng nhiều chủ xe tá hỏa khi thấy ô tô mình bị xịt sơn kín cửa kính.

Chiều 21/11, Công an phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã nhận được phản ánh của công dân về việc ô tô bị xịt sơn khi đậu trong ngõ. Đơn vị đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường, ghi nhận hiện trạng và xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, 3 ô tô đậu trong một ngõ nhỏ trên đường Ngư Hải (phường Thành Vinh) bị xịt sơn trắng lên cửa kính, khiến chủ xe bàng hoàng.

z7247970426160-b5e8d30a4cd4ae07a166acca655faafa.jpg
Ô tô của chị Quỳnh bị xịt sơn trắng lên kính và gương chiếu hậu

Chị Hoàng Thanh Quỳnh (trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng 9h30, chị đậu xe ô tô bên cạnh căn nhà số 167 trên đường Ngư Hải để đi cà phê. Do quán hết chỗ, chị Quỳnh chọn ngõ bên cạnh để đậu và nhận được phản ứng từ một người phụ nữ, yêu cầu di chuyển ngay.

“Tôi thấy ngõ rộng, đủ 2 làn xe chạy, không chắn cửa nhà ai nên mong chị ấy thông cảm, lát nữa xong việc sẽ đánh xe đi nhưng chị ấy kiên quyết không cho tôi đậu và nói “đậu xe đó đừng có trách”, chị Quỳnh kể.

z7247970456990-6c4223acc5df41576068e98585855834.jpg
Xe chị Phương cũng bị xịt sơn đầy kính.

Khoảng 10 phút sau, chị Trần Mai Phương (bạn chị Quỳnh) đến đậu xe phía sau ô tô của chị Quỳnh và cũng bị người phụ nữ này phản đối. Chị Phương nói thông cảm do đang có việc, người phụ nữ không nói gì thêm.

Đến 11h30 cùng ngày, khi ra lấy xe, cả hai tá hỏa phát hiện toàn bộ cửa kính bên phải của ô tô mình đã bị xịt kín sơn trắng. Chiếc xe của một người đàn ông đậu ở đó cũng chung số phận.

“Chúng tôi đậu xe nép gọn vào lề đường, bên cạnh là tường nhà dân, khu vực này không có biển cấm dừng đỗ, cũng không cản trở phương tiện khác lưu thông nhưng không hiểu sao lại bị xịt sơn”, chị Phương băn khoăn.

z7247970443956-c9f84d93c9bf46460c06fbc9c30659da.jpg
Vị trí đậu xe của của chị Quỳnh và chị Phương

Do không xác định được ai là người xịt sơn lên xe, chị Quỳnh và chị Phương đã trình báo vụ việc lên Công an phường Thành Vinh. Các chủ xe đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và buộc người phá hoại khắc phục hậu quả.

Thu Hiền
#ô tô #xịt sơn #ngõ nhỏ #Nghệ An #Công an #phản ánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục