Hà Nội: 4 ô tô 'dồn toa' trên phố Lê Thái Tổ

Thanh Hà
TPO - Sáng 19/11, trên phố Lê Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Vụ việc khiến các phương tiện hư hỏng, nhưng không có thương vong về người.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h45, trước số 38-40 phố Lê Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô bán tải biển kiểm soát 51D-935.XX đang di chuyển đã đâm vào 3 ô tô đang dừng đỗ ven đường.

Vụ việc khiến 1 người phụ nữ đi xe máy qua khu vực bị thương, 4 phương tiện bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an phường phường Hoàn Kiếm giải quyết vụ việc, phân luồng giao thông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo định của pháp luật.

Thanh Hà
