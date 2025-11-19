Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Điều khiển ô tô đi ngược chiều, người đàn ông U.70 ở TPHCM trả giá đắt

Hương Chi
TPO - Người đàn ông 68 tuổi lái ô tô ngược chiều trên đường ở TPHCM và bị người tham gia giao thông ghi hình lại. Ông bị lập biên bản vi phạm hành chính kèm mức phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tối 18/11, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM cho biết, chiều cùng ngày, Đội CSGT số 1 tiếp nhận thông tin, hình ảnh về một trường hợp ô tô đi ngược chiều trên tuyến ĐT.747A, nên nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Đội CSGT số 1 xác định, tài xế ô tô vi phạm Luật giao thông đường bộ kể trên là ông P.V.M. (68 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) nên mời ông này đến trụ sở làm việc.

Tài xế làm việc với cán bộ CSGT

Tại cơ quan công an, ông M. thừa nhận là người điều khiển ô tô biển số 60A-992.37 lưu thông trên đường ĐT.747A, phường Bình Cơ, TPHCM vào sáng 17/11 và bị người tham gia giao thông ghi hình lại lỗi vi phạm.

Với hành vi đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều", tài xế M. đã bị lập biên bản vi phạm hành chính kèm mức phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm d, khoản 9, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Hương Chi
