Lộ diện 5 tòa tháp biểu tượng định hình đường chân trời đô thị biển Đồng Hới

Trong phân khúc bất động sản hạng sang toàn cầu, sự xa xỉ thực sự đã vượt ra khỏi thước đo về một vị trí đắc địa, được quyết định hoàn toàn bởi tính độc bản của hệ sinh thái tiện ích bao quanh. Tại Đồng Hới (Quảng Trị) - dải đất duyên hải miền Trung Việt Nam, tổ hợp Regal Residence & Novotel Living đang tái định nghĩa lại các tiêu chuẩn này, mang đến một danh mục tài sản kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống tư nhân và dịch vụ khách sạn 5 sao quốc tế.

Đại đô thị tích hợp 21 Hecta

Toàn cảnh đại đô thị 21 hecta Regal Legend – Nơi chuẩn mực 'thành phố 15 phút' kiến tạo một hệ sinh thái tiện ích khép kín dành riêng cho cộng đồng công dân toàn cầu

Việc sở hữu một căn hộ tại Regal Residence & Novotel Living không chỉ là nắm giữ một khối tài sản vật chất, mà là nắm giữ chìa khóa bước vào Regal Legend – một đại đô thị tích hợp quy mô 21 hecta.

Dự án được quy hoạch theo mô hình "thành phố 15 phút" chuẩn toàn cầu, chia thành 4 phân khu thương mại - giải trí chuyên biệt: Phố đêm Võ Nguyên Giáp, Phố đi bộ biển Hoàng Vân, Phố đi bộ hồ Bảo Ninh và cụm tháp cao tầng Regal Residence & Novotel Living. Tại đây, mật độ dân cư được cân chỉnh tinh tế với 317 không gian thấp tầng (Boutique Hotels, Villas) và rổ hàng căn hộ hạng sang, tạo nên một cộng đồng tinh hoa khép kín và đồng điệu về phong cách sống.

Trải nghiệm lưu trú tại đây được mở rộng ra bên ngoài các bức tường thông qua chuỗi tiện ích ngoại khu mang tính biểu tượng: Câu lạc bộ bãi biển tư nhân Regal Beach Club, 11 tuyến phố đi bộ chủ đề và hệ thống nhạc nước Regal Fountain. Sự kết hợp này mang đến một nhịp sống năng động vào ban ngày và không gian thưởng lãm nghệ thuật thị giác đẳng cấp vào ban đêm, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn giải trí của giới tinh hoa toàn cầu.

Không gian sống chuẩn quốc tế

5 tòa tháp Regal Residence thiết lập đặc quyền sống hòa quyện giữa tầm nhìn panorama ngoạn mục và chuỗi tiện ích nội khu chuẩn toàn cầu.

Điểm nhấn kiến trúc của dự án nằm ở 5 tòa tháp vươn cao bên bán đảo Bảo Ninh. Được thiết kế như những "đài quan sát" tĩnh tại giữa không trung, mỗi căn hộ tại đây đều tối ưu hóa tầm nhìn thông qua hệ vách kính Low-E nguyên khối chạm trần. Thiết kế này không chỉ kiểm soát nhiệt lượng và tia UV khắt khe mà còn xóa nhòa ranh giới kiến trúc, thu trọn quang cảnh ngoạn mục của biển Đông xanh ngọc và dòng sông Nhật Lệ vào không gian sống tư nhân.

Ngay tại khối đế của tổ hợp, cư dân được tiếp cận hệ sinh thái tiện ích nội khu (In-building amenities) khép kín. Mọi nhu cầu mua sắm hàng hiệu, thưởng lãm nghệ thuật và làm việc từ xa đều được phục vụ tại trung tâm thương mại Regal Galleria và không gian Regal Zone. Đồng thời, tổ hợp hồ bơi tiêu chuẩn quốc tế Regal Pool và trung tâm Regal Kid's & Gym tạo ra một vòng tròn chăm sóc sức khỏe toàn diện, đáp ứng lối sống đề cao sức khỏe thể chất và tinh thần của tệp khách hàng thượng lưu.

"Hộ chiếu" đặc quyền toàn cầu

Không gian thương mại xa xỉ Galleria Đồng Hới – Điểm chạm của những thương hiệu quốc tế và đặc quyền tận hưởng nghệ thuật cho chủ nhân Regal Residence & Novotel Living.

Giá trị cốt lõi đưa Regal Residence & Novotel Living vươn lên tầm vóc quốc tế chính là hệ thống quản lý và đặc quyền cá nhân hóa. Chủ nhân các căn hộ tại đây tự động gia nhập "câu lạc bộ" Regal Homes – một hệ sinh thái thẻ thành viên được thiết kế riêng cho giới siêu giàu.

Dựa trên các hạng thẻ (Gold, Platinum, Diamond), chủ sở hữu được thụ hưởng đặc quyền lên đến 30 đêm nghỉ dưỡng miễn phí mỗi năm tại chuỗi hệ thống Regal Hotels trên toàn quốc. Gói dịch vụ này đi kèm với các tiện ích hỗ trợ cá nhân như xe đưa đón sân bay riêng tư và quyền truy cập không giới hạn vào mạng lưới Private Club của Tập đoàn.

Dưới góc độ quản lý tài sản, Regal Homes cung cấp những ưu đãi tài chính thiết thực: Giảm giá 30% khi thuê mặt bằng thương mại tại Regal Zone, cùng mức chiết khấu 10% - 20% cho các dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên biệt (vệ sinh tư dinh, chăm sóc trẻ em).

Sự kết hợp giữa chất lượng xây dựng vượt thời gian, thiết kế cảnh quan đột phá và dịch vụ quản lý vận hành từ thương hiệu quốc tế Novotel đã định vị Regal Residence & Novotel Living vượt xa khái niệm nhà ở thông thường. Nơi đây đang trở thành một di sản truyền đời, một danh mục đầu tư bắt buộc phải có đối với những công dân toàn cầu mong muốn tìm kiếm một phong cách sống xa xỉ đích thực tại tâm điểm duyên hải miền Trung.