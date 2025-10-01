Lisa biến khu check-in LV thành sàn catwalk, tương tác thân mật cùng Felix gây sốt

HHTO - Hình ảnh nàng đại sứ Louis Vuitton - Lisa tự tin sải bước đến show diễn của LV thuộc Paris Fashion Week chẳng khác gì vedette đang được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

Tối 30/9 (giờ Việt Nam), show diễn của Louis Vuitton trong khuôn khổ Paris Fashion Week chính thức diễn ra. Với tư cách đại sứ toàn cầu của nhà mốt, em út BLACKPINK - Lisa đã xuất hiện, góp phần tạo nên sức nóng cho sự kiện.

Lisa xuất hiện rạng rỡ, liên tục mỉm cười và gửi lời chào đến người hâm mộ.

Từ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Lisa xuất hiện tại sảnh khách sạn ở Paris, người hâm mộ đã "mắt chữ A, miệng chữ O". Nữ thần tượng diện trang phục thuộc bộ sưu tập Louis Vuitton Resort 2026 cùng phụ kiện từ thương hiệu. Nhan sắc của Lisa càng thêm thăng hạng với mái tóc xoăn bồng bềnh cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, giúp cô được nhận xét như một "búp bê sống" giữa lòng thủ đô Pháp.

Lisa không diện nguyên bản thiết kế trong BST LV 2026 Resort mà phối lại trang phục theo phong cách riêng.

Ngay khi đặt chân tới sự kiện, Lisa lập tức trở thành tâm điểm khi mọi ống kính đều đổ dồn theo từng bước đi của cô.

Khoảnh khắc giọng ca New Woman sải bước đầy tự tin với thần thái chẳng kém gì người mẫu nhanh chóng được fan lan truyền rầm rộ.

Nhiều khán giả ví von từng bước chân của cô như của một vedette, đủ sức khiến mọi ánh nhìn đều phải dõi theo.

Tại sự kiện, Lisa thân thiện trò chuyện và tương tác cùng dàn khách mời nổi tiếng như Felix (Stray Kids), Emma Stone… Đặc biệt, cô còn có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng Đệ nhất phu nhân Tổng thống Pháp Brigitte Macron và bà Hélène Arnault - vợ của tỉ phú Bernard Arnault, phụ huynh "bạn trai tin đồn" của cô.

Lisa trò chuyện thân thiết cùng đàn em Felix.

Ngôi sao người Thái được sắp xếp ngồi hàng ghế đầu cùng minh tinh Hollywood Emma Stone, đây cùng là nghệ sĩ trực thuộc WME, công ty mà Lisa vừa ký hợp đồng để quản lý hoạt động diễn xuất.