Lĩnh 14 năm tù vì truy đuổi khiến một thiếu niên tử vong

TPO - Truy đuổi hai thiếu niên vi phạm giao thông, hai thành viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn, An Giang) đã sử dụng vũ lực quá mức, khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Sau một tuần nghị án, ngày 6/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 2 bị cáo Dương Gia Huy (SN 2001) và Lê Dương Trung Nguyên (SN 2002, cùng trú huyện Tri Tôn, An Giang), mỗi bị cáo 7 năm tù về tội "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án là em T.T.L. (SN 2008, đã tử vong) và N.C.A. (SN 2005), cùng ngụ tại tỉnh Kiên Giang.

Theo cáo trạng, Huy và Nguyên là thành viên của Ban Chỉ huy Quân sự xã Lương An Trà, được UBND xã phân công phối hợp cùng lực lượng Công an xã trong công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chiều ngày 20/1/2023, trong lúc tuần tra, tổ công tác phát hiện T.T.L. điều khiển xe máy chở N.C.A. có dấu hiệu vi phạm giao thông. Khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, hai thiếu niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Nguyên và Huy quyết định truy đuổi. Khi đuổi kịp, Huy dùng gậy cao su đánh mạnh vào người A. nhiều lần, trong khi Nguyên lái xe áp sát, tạo áp lực ép xe nạn nhân. Khi đến đoạn đường vắng thuộc khu vực Mũi Tàu, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Nguyên tăng tốc truy đuổi.

Trong quá trình áp sát, Huy tiếp tục đánh vào người A. bằng gậy cao su. Sau đó, một trong hai bị cáo đã dùng chân đạp vào xe máy của nạn nhân, khiến xe mất thăng bằng và lao vào cột bê tông của cổng rào nhà dân. Cú va chạm mạnh khiến L. và A. văng ra đường, bất tỉnh tại chỗ.

Hậu quả, T.T.L. bị thương tổn 95% và tử vong sau thời gian điều trị. N.C.A. bị thương tật 44%.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, Huy và Nguyên đã vượt quá thẩm quyền và nhiệm vụ của lực lượng tuần tra, sử dụng vũ lực không cần thiết, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Xét các tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù về tội "Giết người". Ngoài án tù, hai bị cáo còn phải liên đới bồi thường hơn 300 triệu đồng cho gia đình hai nạn nhân.