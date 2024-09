CSGT truy đuổi xe vi phạm, rút súng cảnh cáo như phim

TPO - Cảnh sát giao thông (CSGT) và Cảnh sát 113 đã dùng xe chuyên dụng đuổi theo xe ben không chấp hành hiệu lệnh, chạy qua nhiều tuyến đường và chỉ dừng lại khi bị cảnh sát rút súng cảnh cáo.

Tối 23/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh xe chuyên dụng của CSGT đuổi theo chiếc xe ben đang lưu thông trên đường. Nội dung clip cho thấy, dù cảnh sát liên tục chạy vượt lên phía trước yêu cầu, tài xế xe ben vẫn chạy qua nhiều tuyến đường, không chấp hành hiệu lệnh dừng lại.

Một cán bộ CSGT buộc phải rút súng hướng vào chiếc xe ben để cảnh cáo thì tài xế xe ben mới dừng lại. Đoạn video sau khi được chia sẻ đã gây xôn xao và bức xúc của cộng đồng mạng. Nhiều người bức xúc trước thái độ coi thường pháp luật của tài xế xe ben và đề nghị cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào chiều 23/9 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua địa bàn TP. Dĩ An (Bình Dương).

Thông tin ban đầu, trước đó, khi lực lượng CSGT Công an TP. Dĩ An đang trên đường tuần tra trong nội thành thì phát hiện chiếc xe ben mang biển số 61C-567.74 do một nam tài xế điều khiển vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Lúc này, CSGT chạy tới ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý nhưng tài xế không chấp hành mà vẫn tiếp tục lưu thông. Lực lượng chức năng đã truy đuổi theo chiếc xe ben qua nhiều tuyến đường trong nội thành.

Sau đó, tài xế điều khiển xe ben chạy ra tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Lúc này, Cảnh sát 113 đã đến hỗ trợ lực lượng CSGT truy đuổi theo chiếc xe ben. Liên tục ra hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, một cán bộ CSGT đã phải rút súng thị uy thì tài xế mới dừng xe.

Sau khi dừng xe, tài xế xe ben vẫn ngồi trong cabin hồi lâu để nghe điện thoại.

Công an TP. Dĩ An đã đưa tài xế và phương tiện vi phạm về trụ sở để làm việc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.