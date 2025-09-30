Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Leo núi chụp ảnh ở đèo Đá Trắng, một người trượt chân tử vong

Viết Hà
TPO - Một thanh niên quê tỉnh Sơn La khi dừng chân tại đèo Đá Trắng (Quốc lộ 6) đã leo lên núi chụp ảnh. Trong lúc xuống, do trời mưa trơn trượt, anh này không may ngã từ trên cao, bị chấn thương nặng và tử vong sau đó.

a12.jpg
Ngọn núi ở đèo Đá Trắng (phía bên phải) - nơi nạn nhân leo lên chụp ảnh không may trượt chân rơi tử vong.

Thiếu tá Bùi Tiến Lâm - Trưởng Công an xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 12 giờ ngày 30/9, một thanh niên quê ở Sơn La đi xe khách từ Hà Nội về Sơn La. Khi xe dừng nghỉ tại đèo Đá Trắng (Km118+200, quốc lộ 6, đoạn qua xóm Tằm Bát, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ), người này đã leo lên ngọn núi nhỏ có cột cờ để chụp ảnh.

Trong lúc leo xuống, do trời mưa trơn trượt, anh này không may bị ngã từ trên cao xuống, chấn thương nặng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu vực Tân Lạc (tỉnh Phú Thọ), nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Màu Văn V. (27 tuổi, trú tại bản Yên Bình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La).

a11.jpg
Vị trí nạn nhân rơi tử vong.

Theo bác sĩ Trung tâm Y tế Khu vực Tân Lạc, khi nhập viện, bệnh nhân đã ngừng tim, mất hết các phản xạ, chấn thương nặng vùng đầu, mặt, chảy máu mũi và tai…

Hiện thi thể nạn nhân đang được lưu giữ tại Trung tâm Y tế Khu vực Tân Lạc.

