Lê Phương xả vai tổng tài Kimmie, trở lại với phim ngôn tình cùng Hồng Ánh

HHTO - Tại buổi khai máy “Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay” sáng ngày 11/8, dàn diễn viên gạo cội, nam thần, ngọc nữ như Hồng Ánh, Lê Phương, Trung Lùn, Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Thuỳ Anh, Trần Ngọc Vàng, Tuyền Mập và Ngọc Trai đã cùng tề tựu.

Thuộc thể loại tình cảm - lãng mạn, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay kể về một tổng tài giả liệt để tránh hôn nhân sắp đặt, bất ngờ tái ngộ cô hộ lý từng là oan gia thời đi học. Từ những va chạm mâu thuẫn, họ dần nhận ra tình yêu và cùng vượt qua định kiến số phận, hiểm nguy để giành lấy hạnh phúc.

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận chia sẻ: “Tôi không kỳ vọng đây là một sản phẩm to lớn hay ‘giải cứu thế giới’, chỉ mong mang đến một bộ phim chân thành, giàu cảm xúc, để những bạn trẻ đang yêu lẫn những người đã qua tuổi thanh xuân đều cảm nhận được dư vị tình đầu khi mới yêu”.

Tham gia Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay ngay sau phim Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, Lê Phương đảm nhận một nhân vật hoàn toàn mới, nhiều màu sắc. Để chuẩn bị cho vai diễn này, nữ diễn viên dành thời gian “xả vai” sau 8 tháng sống cùng vai Kimmie.

“Hôm qua tôi quay đến 2 giờ sáng cho vai Kimmie và 4 giờ đã dậy cho buổi khai máy "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay" lúc 6 giờ. Năng lượng này có lẽ đến từ niềm vui được sống trong một nhân vật mình yêu thích và một kịch bản tốt” - Lê Phương cho biết.

Đặc biệt, Lê Phương bày tỏ niềm vui khi lần đầu được hợp tác cùng người chị đồng hương Hồng Ánh. Lê Phương bật mí tuyến nhân vật của cả hai sẽ có sự gắn kết đặc biệt về cảm xúc.



Ngoài ra, trong dự án lần này, Võ Điền Gia Huy sẽ kết đôi cùng Tam Triều Dâng. Để nhập vai, nam diễn viên chủ động nghiên cứu nhiều tác phẩm cùng thể loại và tích cực tương tác với bạn diễn Tam Triều Dâng. “Tam Triều Dâng là người cho tôi nhiều năng lượng từ ngày đầu casting. Có thể nói nhờ cô ấy tôi mới có được vai diễn này” - anh nói.

Tam Triều Dâng cho biết, được góp mặt trong một dự án ngôn tình là ước mơ mà cô ấp ủ từ thuở nhỏ. Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ diễn viên không ngần ngại thay đổi diện mạo, đồng thời rèn luyện tâm lý và duy trì nguồn năng lượng tích cực suốt quá trình quay. Chia sẻ về “bạn trai màn ảnh”, Tam Triều Dâng dí dỏm bật mí: “Nam chính lần này không có khoảng cách về chiều cao hay thế hệ, nhưng lại có khoảng cách về tâm hồn”.

Trở lại sau phim Giấc Mơ Của Mẹ, Trần Ngọc Vàng cho biết vai diễn lần này mang sắc màu hoàn toàn khác biệt so với hình tượng trước đó. “Tạo hình và thần thái nhân vật của tôi có phần giống với vai của anh Nhan Phúc Vinh trong Giấc Mơ Của Mẹ" - anh nói. Bên cạnh sự mới mẻ về nhân vật, nam diễn viên bày tỏ niềm trân trọng khi có cơ hội làm việc cùng nhiều bậc tiền bối gạo cội và các đồng nghiệp giàu tâm huyết, yêu nghề và giàu kinh nghiệm.