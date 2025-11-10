Lãnh đạo trường THPT ở Ninh Bình nói về người có hành vi 'thân mật" với nhiều phụ nữ

TPO - Liên quan đến sự việc lãnh đạo trường THPT ở Nam Định (cũ) có hành động “thân mật” với nhiều phụ nữ gây xôn xao, ngày 10/11, nhà trường đã phủ nhận.

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông được cho là quản lý trường THPT ở tỉnh Ninh Bình có hành vi “thân mật” với nhiều phụ nữ ngay trong phòng làm việc được camera ghi lại.

Ngày 10/11, Trường THPT Tô Hiến Thành (tỉnh Ninh Bình) có báo cáo gửi UBND xã Hải Hậu và Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình về sự việc gây ồn ào trên mạng xã hội.

Báo cáo cho biết, sau khi thông tin lan truyền, cơ quan chức năng đang xác minh các đoạn clip.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội để lại nhiều ý kiến bình luận.

Tuy nhiên, nhà trường xác nhận, người trong clip không phải là Hiệu trưởng, không phải là cán bộ giáo viên thuộc sự quản lý của ngành Giáo dục, người này chưa ngày nào giảng dạy bất kỳ ở cơ sở giáo dục nào.

“Theo thời gian trên các clip, sự việc diễn ra năm 2024 và đầu năm 2025 trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới. Qua hình ảnh, phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường”, Trường THPT Tô Hiến Thành khẳng định.

Trước đó, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người được cho là lãnh đạo một trường THPT trên địa bàn có nhiều clip "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.

"Sở đã nhận được thông tin rồi, hiện đang cho rà soát xác minh lại", đại diện Sở Giáo dục tỉnh Ninh Bình cho hay.

Theo kết quả xác minh ban đầu, người đàn ông trong clip là ông N.V.Đ, Chủ tịch HĐQT một trường THPT tư thục trên địa bàn, chứ không phải hiệu trưởng hay giáo viên như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

“Ông N.V.Đ. là nhà đầu tư, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường, chưa từng giảng dạy, đứng lớp và cũng không trực tiếp điều hành công tác chuyên môn. Việc điều hành hoạt động của nhà trường thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng,” lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình khẳng định.

Đại diện Sở GD&ĐT Ninh Bình nhấn mạnh, Sở chỉ quản lý hoạt động chuyên môn của các trường ngoài công lập, không trực tiếp quản lý nhà đầu tư, song sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, xử lý vụ việc. Sau khi có kết quả xác minh chính thức, Sở sẽ kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bảo đảm khách quan, đúng trách nhiệm,” vị này nói.

Các thông tin, hình ảnh trong clip hiện vẫn đang được chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội và để lại nhiều bình luận trái chiều.