Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Rà lại kết luận kiểm tra sau phản ứng của 8 nguyên lãnh đạo sở

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan vụ thầy Nguyễn Văn Thuyết - được minh oan sau 9 năm bị chuyển trường vì xếp loại thi đua năm chưa đúng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo Thanh tra tỉnh kiểm tra lại kết luận của tỉnh Bạc Liêu cũ về vụ việc. Chỉ đạo mới nhất này được đưa ra do sau khi công bố kết luận, 8 nguyên lãnh đạo sở của Bạc Liêu cũ khiếu nại ngược vì không đồng tình theo kết luận.

Ngày 10/11, nguồn tin của PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh lại trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũ. Liên quan kết luận tố cáo của thầy Nguyễn Văn Thuyết - cựu giáo viên Trường THPT chuyên Bạc Liêu với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bạc Liêu cũ.

2388223966410289212.jpg
Trường THPT chuyên Bạc Liêu.

UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, liên quan vụ việc và kết luận trên, đã Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức cuộc họp công khai kết luận nội dung tố cáo với những người liên quan. Tuy nhiên, sau công bố, có một số ý kiến không thống nhất, có đơn thư gửi cơ quan có thẩm quyền. Do đó, cần rà soát lại.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ông Nguyễn Văn Thuyết - giáo viên Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tố cáo tới lãnh đạo tỉnh việc bị Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu điều chuyển đi trường khác vào năm 2016, với lý do trường đánh giá ông có 2 năm liền xếp loại chuyên môn Trung bình.

Sau đó, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) vào cuộc xác minh và kết luận việc xếp loại với ông Thuyết do lãnh đạo trường làm sai, nên việc Sở GD&ĐT chuyển công tác ông cũng sai quy định. Ngoài ra, một số nội dung khác cũng được xác định ông Thuyết tố cáo đúng, hoặc đúng một phần. Vụ việc khiếu nại này kéo dài 9 năm.

Sau khi tỉnh Bạc Liêu hợp nhất với Cà Mau, lãnh đạo tỉnh Cà Mau kế thừa và giao sở ngành liên quan tiếp tục thực hiện theo kết luận trên. Trong đó có việc làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật với cá nhân, tổ chức có liên quan để xảy ra sai phạm; có biện pháp khắc phục.

Ngày 25/7/2025, Sở GD&ĐT Cà Mau tổ chức công bố kết luận kiểm tra và mời các cá nhân liên quan tới nghe. Trong đó có mời 8 nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cũ (trong đó có 3 nguyên Giám đốc sở, 5 nguyên Phó Giám đốc sở) và 3 nguyên lãnh đạo Trường THPT chuyên Bạc Liêu (trong đó có Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng) tại thời điểm xảy ra vi phạm.

Tuy nhiên, nhiều nguyên lãnh đạo sở không đồng ý kết luận mình sai, một số vấn đề tới khi công bố kết luận trên mới biết, nên có kiến nghị tỉnh Cà Mau rà soát lại.

Tân Lộc
#thầy giáo #Cà Mau #kiểm tra #sai phạm #trách nhiệm #giáo dục #minh oan #thanh tra #chuyển trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục