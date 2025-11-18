Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm, tri ân cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, cố bác sĩ Phùng Văn Cung

Chiều 18/11, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã đến thăm gia đình kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.
Bà Huỳnh Xuân Thảo (con gái cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát) thông tin với lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về những hoạt động, đóng góp của quỹ.
Ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận sự đóng góp quý báu của quỹ, đồng thời mong muốn các thành viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và của cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và thành phố.
Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cũng đã đến thăm gia đình bác sĩ Phùng Văn Cung - nguyên Chủ tịch lâm thời Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.