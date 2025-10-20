Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Sáng nay (20/10), Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra vào 9 giờ sáng ngày 20/10. Thời gian làm việc kỳ họp dự kiến trong khoảng 40 ngày, từ 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 11/12.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 49 luật, 4 nghị quyết, 13 nhóm nội dung kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỳ họp thứ 10 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khép lại một nhiệm kỳ với rất nhiều đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, đồng thời đặt nền tảng cho chặng đường phát triển mới của Quốc hội.

